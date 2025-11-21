Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Dit weekend zullen de shirts gedragen door de spelers van de Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League worden gesigneerd en geveild voor het goede doel. De Pro League maakte dit nieuws vrijdag bekend.

Tot en met 28 november is het mogelijk om te bieden op de shirts. De opbrengsten zullen worden geschonken aan Younited Belgium. Dit is een Belgische organisatie die mensen in kwetsbare situaties helpt (daklozen, mensen in armoede, met mentale of sociale moeilijkheden, enz.).

Ze gebruiken voetbal als middel om hen weer zelfvertrouwen te geven, verbinding te creëren, hen een kader en doelen te bieden, en soms te helpen bij hun re-integratie in de maatschappij of de arbeidsmarkt. Dit weekend zullen de sponsors Jupiler en Lotto worden vervangen door Younited Belgium.

De woorden van de CEO van de Pro League

Lorin Parys legt deze aanpak uit: "Dit jaar starten we onze solidariteitsactie eerder dan normaal, zodat het Belgische voetbal Younited Belgium op hetzelfde weekend kan steunen. Zo kunnen de fans deze unieke cadeaus onder de kerstboom leggen, die vergezeld gaan van een sterk verhaal en een bijzonder hoopvol bericht."

"Al jaren laat Younited Belgium zien hoe voetbal een houvast voor mensen kan zijn. Als we vandaag 60 teams en 2000 deelnemers bereiken, is dat dankzij de voortdurende inzet van clubs, spelers, partners en supporters. Het is deze gezamenlijke inzet die van voetbal een echte hefboom voor verandering maakt. Samen laten we zien dat voetbal meer is dan alleen een sport."

Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, spreekt

Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, benadrukt de kracht van dit initiatief: "De clubs en de Pro League zijn niet alleen het hele jaar door onmisbare partners, maar ze tonen opnieuw met deze solidariteitsactie de kracht van ons gezamenlijke verhaal."

"Dankzij hun inzet, zowel op het veld als daarbuiten, verkrijgen we niet alleen de noodzakelijke middelen, maar ook een stem en zichtbaarheid die van onschatbare waarde zijn voor onze spelers," besluit hij.