Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League
Foto: Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend zullen de shirts gedragen door de spelers van de Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League worden gesigneerd en geveild voor het goede doel. De Pro League maakte dit nieuws vrijdag bekend.

Tot en met 28 november is het mogelijk om te bieden op de shirts. De opbrengsten zullen worden geschonken aan Younited Belgium. Dit is een Belgische organisatie die mensen in kwetsbare situaties helpt (daklozen, mensen in armoede, met mentale of sociale moeilijkheden, enz.).

Ze gebruiken voetbal als middel om hen weer zelfvertrouwen te geven, verbinding te creëren, hen een kader en doelen te bieden, en soms te helpen bij hun re-integratie in de maatschappij of de arbeidsmarkt. Dit weekend zullen de sponsors Jupiler en Lotto worden vervangen door Younited Belgium.

De woorden van de CEO van de Pro League

Lorin Parys legt deze aanpak uit: "Dit jaar starten we onze solidariteitsactie eerder dan normaal, zodat het Belgische voetbal Younited Belgium op hetzelfde weekend kan steunen. Zo kunnen de fans deze unieke cadeaus onder de kerstboom leggen, die vergezeld gaan van een sterk verhaal en een bijzonder hoopvol bericht."

"Al jaren laat Younited Belgium zien hoe voetbal een houvast voor mensen kan zijn. Als we vandaag 60 teams en 2000 deelnemers bereiken, is dat dankzij de voortdurende inzet van clubs, spelers, partners en supporters. Het is deze gezamenlijke inzet die van voetbal een echte hefboom voor verandering maakt. Samen laten we zien dat voetbal meer is dan alleen een sport."

Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, spreekt

Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, benadrukt de kracht van dit initiatief: "De clubs en de Pro League zijn niet alleen het hele jaar door onmisbare partners, maar ze tonen opnieuw met deze solidariteitsactie de kracht van ons gezamenlijke verhaal."

"Dankzij hun inzet, zowel op het veld als daarbuiten, verkrijgen we niet alleen de noodzakelijke middelen, maar ook een stem en zichtbaarheid die van onschatbare waarde zijn voor onze spelers," besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
9
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
6
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
1
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
2
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
1
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
5
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
3
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
3
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
4
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
2
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
2
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
1
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
1
'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

07:20
1
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
5
"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

22:31
1
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
10
Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

22:00
Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

21:20
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
5
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
17
Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

19:21
1
Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

19:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bengaalse Bosuil Bengaalse Bosuil over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan CringeMedia CringeMedia over 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? jawaddedadde jawaddedadde over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels J K J K over Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Jimmmmm Jimmmmm over 'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus' BuffaloVince BuffaloVince over De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil CringeMedia CringeMedia over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved