Anderlecht greep naast terugkeer van verdediger die voor 12 miljoen vertrok: Besnik Hasi verklapt waarom

Anderlecht zocht vorige zomer naar ervaring achterin, en daarbij kwam één naam opvallend in beeld: Chancel Mbemba. Besnik Hasi bevestigt nu dat paars-wit écht een terugkeer van de Congolees overwoog, maar zijn eisen bleken te hoog.

Besnik Hasi heeft het niet altijd gemakkelijk gehad bij Anderlecht. Dit seizoen verloopt het moeizaam, al toont paars-wit dat er verbetering in zit. Net voor de interlandbreak won het nog met 1-0 van Club Brugge.

Maar ondanks alle moeilijkheden bleef Hasi altijd heel loyaal naar de club toe. "Anderlecht zit sowieso in mijn hart", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Dat maakt het voor mij dubbel zo moeilijk om ál die emoties te controleren en andere dingen te kanaliseren."

Anderlecht dacht aan terugkeer van Mbemba

"Ik wil alleen maar het beste voor Anderlecht. Ik hád kunnen klagen, ja", gaat hij verder. En dan heeft hij het over versterking, die er niet altijd kwam. "Dat ik geen andere spits heb gekregen toen Dolberg vertrok."

Nadien verklapt Hasi dat Anderlecht wel degelijk dacht aan een terugkeer van Chancel Mbemba afgelopen zomer. "Of geen ervaren verdediger, zoals Chancel Mbemba – die te hoge eisen had."

Om die reden kwam Mbemba dus uiteindelijk niet over van Marseille, hij maakte een transfer naar LOSC. In 2015 verliet hij Anderlecht voor 12 miljoen euro, toen hij naar Newcastle trok.