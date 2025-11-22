Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge is duidelijk: "Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt"

KRC Genk krabbelt recht na een zwakke start van het seizoen. De Limburgers boeken vooruitgang, maar volgens Hendrik Van Crombrugge moeten spelers en fans de realiteit blijven benoemen, ook als dat minder fraai klinkt.

KRC Genk is de laatste weken goed op weg, al begon het heel slecht aan dit seizoen. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar voor de interlandbreak waren er al heel wat goede zaken om te noteren.

Begin november won het met 0-1 van Westerlo, maar toen liep het niet vlot. Doelman Hendrik Van Crombrugge zei na afloop dat het spelniveau van beide ploegen beneden alle peil was. De scheidsrechter was volgens hem de beste man op het veld.

"Ik sta nog altijd achter die uitspraken", zegt de Genkse keeper bij Het Belang van Limburg. "Dan is het de vraag of je dat binnenskamers moet zeggen en misschien niet voor de camera? Ik doe het allebei. In België zijn we het ook niet gewoon dat je zo’n uitspraken doet."

Hendrik Van Crombrugge wil niet altijd met clichés komen

Hij haalt daarbij nog een voorbeeld van de Rode Duivels aan. "Jérémy Doku deed dat afgelopen week ook bij de Rode Duivels, en toen was iedereen blij dat eindelijk eens iemand zei waar het op stond. Spelers moeten niet altijd in clichés praten."

Lees ook... Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd"Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt", gaat hij verder. "Maar in Westerlo was die reactie vooral nodig om iedereen scherp te houden. We hadden eindelijk die clean sheet gepakt in de competitie. Het gevaar bestond erin dat we op dat vlak overpositief zouden zijn, terwijl ons enkele dagen later met Braga een ploeg van een totaal ander kaliber wachtte."

