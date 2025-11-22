OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas
Foto: © photonews

KRC Genk heeft Kos Karetsas een contractverlenging tot 2029 gegeven. Daarmee is het duidelijk voor geïnteresseerde clubs dat ze het Griekse goudhaantje niet voor peanuts kunnen weghalen uit Limburg.

Kos Karetsas is op 19 november verjaard en nu dus officieel meerderjarig. De jonge Griek kan dus ook contracten tekenen van gelijk welke duur, in tegenstelling tot minderjarigen die maximaal drie jaar onder contract kunnen liggen.

Genk breekt contract Karetsas open tot juni 2029

Vorig jaar hadden Genk en Karetsas zo'n deal getroffen, nu wordt dat contract nog eens opengebroken. Vandaag kwam er officieel het nieuws dat Karetsas zijn contract tot 2029 verlengde.

Als er volgende zomer heel wat clubs komen aankloppen voor de jonge Griek, moeten zij dus ook diep in de buidel tasten. De kans op de jackpot is zo voor Genk opnieuw wat groter geworden. En aan aandacht is er geen gebrek.

KRC Genk wil de absolute jackpot vangen voor jonge Griek Karetsas

Onder meer Arsenal, Real Madrid en Bayern München hebben volgens de krant al interesse getoond. En dus is de kans realistisch dat een van hen met een absoluut topbedrag komt aankloppen.

Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde 23 miljoen euro, maar Genk mikt hoger. Intussen speelde hij al 62 wedstrijden voor de Limburgse club. Daarin was hij goed voor 3 goals en 12 assists, dit seizoen kon hij nog niet scoren.

