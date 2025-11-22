Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG
Foto: © photonews

Sébastien Pocognoli heeft voor het eerst sinds zijn transfer naar Monaco een interview gegeven aan een Belgisch medium. In een gesprek met Sudinfo vertelt hij hoe hij zich meer dan een maand na zijn aankomst voelt, waarom hij voor Monaco koos en hoe hij omgaat met de grotere media-aandacht.

De Belgische coach voelt zich inmiddels goed gesetteld. "Ik voel me heel goed. We zijn een maand verder, met een druk programma en veel wedstrijden. Alles is heel snel gegaan: de aanpassing aan de club, het opzetten van het dagelijkse werk… En andersom heeft de club mij ook leren kennen."

Zijn keuze om in het midden van het seizoen Union SG te verlaten voor AS Monaco, zorgde destijds voor veel kritiek. Hij blikt daarop terug. "Mijn keuze is in 48 uur gemaakt. Bij Union gebeurde dat heel snel. Hier geldt dezelfde logica: men toont vertrouwen in mij, men gelooft in mijn potentieel. Bij Union was dat nog meer, want ik kwam toen uit de jeugd. Bij Monaco is de aanpak even gedurfd en blijft het een moedige keuze: ik ben een jonge coach met pas één seizoen op het hoogste niveau achter de rug, maar wel met goede resultaten. De basis was er. De gedachtegang was dezelfde en dat sprak me aan."

"Alles is heel snel gegaan, maar met veel begrip. We wisten dat deze kans zich eerder had kunnen voordoen", benadrukt hij. "Vorige zomer hebben we besloten om samen door te gaan, in onderling overleg, om puur sportieve redenen. In het voetbal kan alles heel snel veranderen. De kans kwam, en iedereen is daar met respect mee omgegaan."

Grotere media-aandacht

De overstap naar een Europese topclub zou hem automatisch onder een grotere mediabelichting plaatsen, maar dat schrok hem niet af. "Nee, dat boezemt me geen angst in, het is een logisch gevolg. Bij een grote club is de mediadruk groter, de carrières zijn groter, de ego’s misschien ook, al heb ik dat tot nu toe niet echt zo ervaren."

"De relatie met media of spelers hangt altijd af van de coach zelf. In België had ik goede relaties met iedereen. Hier zal men mij op dezelfde manier beoordelen als elders: op de kwaliteit van mijn werk, mijn eerlijkheid en mijn consistentie", besluit hij.

Sinds zijn komst naar Monaco is de balans gemengd: drie zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen in zeven wedstrijden. Zaterdag trekt AS Monaco naar Rennes voor speeldag 13 in de Ligue 1, een wedstrijd die wel eens het grote wederoptreden van Paul Pogba zou kunnen worden, want de middenvelder zit voor het eerst dit seizoen weer in de selectie.

