Stevige domper: Anderlecht-speler moet operatie ondergaan en is langdurig buiten strijd, Hasi legt uit

César Huerta zit nog steeds in de ziekenboeg. Om op de lange termijn een gezonde(re) terugkeer te bevorderen, heeft hij ervoor gekozen om geopereerd te worden. Besnik Hasi heeft wat meer duiding gegeven.

Sinds de bekerwedstrijd tegen Ninove (waar hij tijdens de rust werd gewisseld), is César Huerta niet meer in actie gekomen voor Anderlecht. De aanvaller had al enige ongemakken ervaren tijdens de internationale periode met Mexico. Aanvankelijk leken de klachten verband te houden met een bekkenprobleem, maar het bleek ernstiger te zijn dan verwacht.

Huerta heeft last van pubalgie en wordt geopereerd

Huerta is naar Barcelona getrokken voor verdere onderzoeken. Daar werd hij onderzocht door de sportarts Ramón Cugat. De diagnose wees uit dat hij last heeft van een pubalgie, een aandoening die pijn rond het schaambeen veroorzaakt door overbelasting van de buikspieren en de adductoren.

Een lange rustperiode had hem kunnen verlichten, maar de mogelijkheid van volledig herstel zonder chirurgische ingreep is onzeker. Daarom heeft de Mexicaan besloten onder het mes te gaan. Besnik Hasi bevestigde dit tijdens de persconferentie: "De operatie zal volgende week in België plaatsvinden", begon hij.

Operatie als eerste stap

Huerta zal waarschijnlijk meerdere maanden uitgeschakeld zijn, maar Hasi wilde geen voorspellingen doen over zijn terugkeer: "Dat hangt af van de operatie. We zullen het daarna zien. Maar ik ben blij dat we deze beslissing hebben genomen. Hij wilde weer bij de groep komen, maar hij was niet meer dezelfde. Hij had pijn. We hebben de tijd genomen om alle mogelijke onderzoeken te doen. En we hebben de beste beslissing genomen."

Lees ook... Moeten de spelers van Anderlecht binnenkort overuren maken? Dan moeten ze bij icoon gaan klagen›Voor de speler moet de operatie zorgen voor een vollediger herstel, vooral met het oog op het Wereldkampioenschap. Huerta wilde niet het risico lopen een blessure mee te slepen waardoor hij een terugval op het laatste moment zou kunnen krijgen. Als mede-organisator kijkt Mexico vol verwachting uit naar dit Wereldkampioenschap.