Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

Anderlecht dreigt César Huerta langere tijd te moeten missen. De Mexicaanse flankspeler kampt met een blessure die mogelijk een operatie vereist en hem maanden aan de kant kan houden.

Blessure en eerste signalen

Huerta speelde eind oktober zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht. Tijdens het bekerduel tegen KVK Ninove bleef hij na de rust in de kleedkamer en kwam sindsdien niet meer in actie.

De aanvaller had eerder al hinder ondervonden tijdens de interlandperiode met Mexico, waar hij een vaste waarde is. De klachten bleken aanvankelijk een bekkenprobleem, maar de ernst van de blessure werd later duidelijker.

Consultatie bij specialist in Barcelona

Voor verdere onderzoeken reisde Huerta naar Barcelona. Daar werd hij onderzocht door sportarts Ramón Cugat. De diagnose luidde pubalgie, een aandoening die pijn veroorzaakt rond het schaambeen door overbelasting van buikspieren en adductoren. Een lange rustperiode kan verlichting brengen, maar de kans op volledig herstel zonder ingreep is onzeker. Daarom wordt een operatie overwogen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Transfer en prestaties bij Anderlecht

Huerta kwam in januari van dit jaar over van UNAM Pumas voor een bedrag van twee miljoen euro. Hij was de eerste aanwinst onder sportief directeur Olivier Renard. De Mexicaan maakte indruk bij zijn debuut tegen Kortrijk, waar hij meteen scoorde. Nadien kende hij een wisselvallige periode. Dit seizoen verzamelde hij twaalf optredens en twee doelpunten in de Jupiler Pro League.

Indien een operatie noodzakelijk blijkt, staat Huerta enkele maanden aan de kant. Anderlecht zou hem pas in het voorjaar opnieuw kunnen inzetten. Voor de speler zelf betekent dit wel dat hij ruim op tijd fit kan zijn voor het wereldkampioenschap met Mexico, dat op 11 juni start met de openingswedstrijd.