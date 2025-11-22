"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken
Didier Lamkel Zé vertrekt opnieuw bij QD Hainiu. Na amper vijf maanden in China zegt hij zijn contract op door onbetaald loon en gebroken beloften. De winger haalt hard uit op sociale media.

Didier Lamkel Zé vertrok in juni, na een korte terugkeer naar ons land, weer bij STVV. De flankaanvaller tekende bij het Chinese QD Hanui. Na 13 wedstrijden en acht doelpunten vertrekt hij opnieuw.

"Ik wil alle fans en mijn ploeggenoten bedanken voor hun steun tijdens mijn vijf maanden in Qingdao. Ook mijn hoofdtrainer, die me begreep", schrijft de 29-jarige Kameroener op zijn Instagram.

Didier Lamkel Zé zoekt club, episode hoeveel?

Deze keer is het Lamkel Zé zelf die niet verder wil. "Ja, ik kreeg een contractaanbod van de sportief directeur van de club voor komend seizoen, maar helaas weigerde ik omdat er zoveel beloftes waren gebroken. Eerlijk gezegd wil ik niet verder bij een club met zoveel salarisachterstand. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst."

Nadien plaatste hij een filmpje van zijn vertaler op sociale media, die blijkbaar ook niet betaald wordt. "Zelfs mijn vertaler. Ik kan mijn contract niet verlengen bij een club die zijn spelers niet respecteert… Alleen maar lege beloftes hier. We zullen dit wel regelen met FIFA."

Tenslotte zien we Lamkel Zé op de luchthaven van Istanbul. Het blijft dus afwachten waar hij nu weer zal terechtkomen. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog 500.000 euro, maar het wordt zijn zoveelste transfervrije transfer.

