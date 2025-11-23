Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

Dieumerci Mbokani vierde zaterdag zijn 40ste verjaardag. Een ideaal moment voor RSC Anderlecht om hulde te brengen aan de voormalige Gouden Schoen, die in zijn periode bij paars-wit tweemaal landskampioen werd.

Dieumerci Mbokani werd zaterdag 40 jaar. Een symbolische mijlpaal voor de spits die sinds 2024 met pensioen is na een laatste avontuur in Armenië, maar die een enorme stempel drukte op het Belgische voetbal.

Na een eerste passage bij Anderlecht in 2006 barstte Mbokani écht los bij Standard, waar hij tussen 2007 en 2010 uitgroeide tot een absolute smaakmaker: 120 wedstrijden, 50 doelpunten en twee landstitels met de Rouches.

Na moeilijke periodes bij Monaco en Wolfsburg keerde de Congolees in 2011 terug naar Anderlecht. Daar kende hij de meest productieve jaren uit zijn carrière: twee extra titels, een Gouden Schoen en 43 competitiedoelpunten in 69 wedstrijden.

Lees ook... La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd›De Congolees behaalde zo een legendarische status in het Belgische voetbal, en dat bij twee aartsrivalen. Daarna trok hij nog naar Dynamo Kiev, Norwich en Hull City. "Dieu" keerde vervolgens twee keer terug naar België: eerst bij Antwerp van 2018 tot 2021 (42 goals in 82 wedstrijden) en daarna bij Beveren (16 goals in 24 wedstrijden).

Besnik Hasi is hem nog lang niet vergeten

Het is dan ook geen verrassing dat het Belgische voetbal hem vandaag in de bloemetjes zet. Mbokani behoort nu eenmaal tot de beste spitsen die de voorbije twintig jaar in onze competitie rondliepen. Anderlecht eerde hem onder meer op Instagram, en Besnik Hasi deelde een heerlijke anekdote.

"Hij was niet de grootste werker, maar tegelijk misschien wel de meest getalenteerde spits met wie ik ooit heb samengewerkt", zegt de huidige trainer van paars-wit. "In de meest stressvolle momenten zat hij gewoon Congolese muziek te luisteren, compleet ontspannen. Dan vroeg ik of hij klaar was om te spelen. Hij zei altijd: ‘Ik beslis vandaag de match’. Boem, 1-0. Het was altijd een plezier om hem in je ploeg te hebben."