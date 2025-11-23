De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

Stef Wils is niet langer de trainer van Antwerp, dat liet de club zonet weten op hun social media. De nederlaag tegen Dender was er te veel aan voor de trainer van de Great Old.

Doel niet gehaald

Het doel de voorbije twee speeldagen was duidelijk: Wils moest 6 op 6 pakken tegen La Louvière en Dender. Of hij dan buiten zou liggen? Met 100% zekerheid kon niemand dat zeggen, maar de signalen waren er wel. De drie punten tegen La Louvière thuis houden lukte wel, maar vervolgens werd er verloren van Dender.

Een verlies dat niet ingecalculeerd was want Dender had tot deze speeldag nog geenenkele keer gewonnen en stond met 5 op 42 kansloos laatste in de Jupiler Pro League. Toch lukte het niet om te winnen van de hekkensluiter. Een ontslag was dan misschien geen onlogisch gevolg.

Ondanks de tegenvallende resultaten de ganse heenronde, bleef het lang stil rond de positie van Wils. Omdat de resultaten maar niet beter werden en Antwerp afgleed naar plaats 14 in het klassement, werd de situatie toch te nijpend voor de 43-jarige trainer.

Eerste job

Lees ook... Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen"›Hoofdtrainer van Antwerp was de eerste opdracht van Wils nadat hij in de jaren ervoor altijd trainer was bij de jeugd van Antwerp en ook assistent was van Van Bommel, De Roeck en Ulderink. Nadat onderhandelingen met andere trainers afsprongen afgelopen zomer, besloot het Antwerp-bestuur om Wils een kans te geven.

De debuterende Wils kreeg geen makkelijke opdracht voor de kiezen. Volgens het bestuur was er genoeg kwaliteit aanwezig om de top 6 te halen maar de resultaten bleven maar uit. Na een tegenvallende heenronde waarin Antwerp amper 14 op 45 pakte én verloor van hekkenslutier Dender dat zijn eerste overwinning boekte, was de emmer voor Wils overgelopen.