Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

Lorenz Lomme
Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is
Jorthy Mokio staat te boek als een van de grootste talenten van ons land, maar de jonge Duivel lijkt even een stap te moeten terugzetten bij zijn club Ajax. De reden daarvoor komt nu ook bovendrijven.

Mokio stond vrijdag in de basis bij Jong Ajax, waar we eerder al over schreven. Na een flitsende start bij de Ajacieden speelt hij nu dus voor de beloften van de Amsterdamse topclub.

Ook Rayane Bounida startte in de basis. Beide Belgen konden niet voorkomen dat Jong Ajax met 1-3 verloor van FC Eindhoven. Het aantreden van Bounida en Mokio roept vragen op. Daar geeft Jong Ajax-coach Willem Weijs meteen ook antwoorden op.

Bounida en Mokio moeten minuten maken

"Er is nu een andere staf bij Ajax 1", vertelde Weijs aan ESPN. "Daarmee worden er op sommige details net andere keuzes gemaakt, dus nu komt heel nadrukkelijk het verzoek vanuit daar dat jonge spelers weer speelminuten moeten maken."

"Bounida heeft te weinig minuten gemaakt en datzelfde geldt voor Mokio. Dat zijn jongens die vroeg of laat een keer moeten gaan spelen. Die jongens gaven zelf het verzoek dat ze heel graag wilden spelen", aldus Weijs.

Jong Ajax blijft door de nederlaag voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie. Het is afwachten of we Bounida en Mokio binnenkort opnieuw bij de hoofdmacht van de Amsterdammers aan het werk zien.

