Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

OH Leuven - STVV was een wedstrijd met een prima eerste helft en een matige tweede helft. Het had alle kanten kunnen opgaan, maar uiteindelijk wonnen de bezoekers met 1-2. De Kanaries kwamen op voorsprong vanop de stip en daar was wel wat om te doen.

Halfweg de eerste helft ging de bal op de stip, op aangeven van de VAR. Die had bij een sliding van Oscar Gil gezien dat de speler de bal met de hand beroerde. En dus kregen we een strafschop.

Wouter Vrancken en Felice Mazzu spreken over de fase van de strafschop

Pech voor de Leuvenaars, die uiteindelijk ook met 1-2 verloren. "Ik ga me niet uitdrukken in vormen van strafschop of niet", gaf Felice Mazzu wat meer duiding bij de fase.

"Maar als je op snelheid bent en je gaat een sliding aan, hoe moet je dan vermijden dat de bal tegen de arm komt? Waar moet je met je armen heen? Ik heb nooit op hoog niveau gevoetbald, Wouter Vrancken wel. Misschien kan Wouter er mee over zeggen ..."

De letter van het reglement ...

Waarop Vrancken zijn conculega meteen ter hulp stond: "Ik ben het eens met wat mijn collega zegt. Als voetballiefhebber is het niet fijn om op zo'n manier een strafschop te zien."

Lees ook... De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt›"Volgens de letter van het reglement is het strafschop, dat klopt. Ik ben wel blij dat ze er een lijn in volgen en het wel blijven doen", aldus de coach van STVV.