KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

KRC Genk blijft worstelen met hetzelfde euvel: veel kansen, weinig afwerking. Tegen KV Mechelen leidde dat tot een pijnlijke nederlaag.

KRC Genk blijft met dezelfde problemen kampen. De Limburgers verloren met 0-1 van KV Mechelen, ondanks een enorm overwicht. Ze verdienden meer, maar deden opnieuw te weinig met het balbezit.

20 schoten, waarvan slechts zes op doel, en zonder één doelpunt is gewoon te weinig. En dat is iets wat al té vaak is teruggekomen dit seizoen. Kapitein Bryan Heynen sprak na afloop teleurgesteld bij DAZN.

Bijna iedere week opnieuw hetzelfde probleem

"We hebben zeker genoeg kansen gecreëerd om minstens een punt te makken. Als we dan nog verliezen is het extra zuur", zei de Limburger na de thuisnederlaag.

"De afgelopen weken boekten we wel goede resultaten waardoor we weer dicht bij play-off 1 kwamen. We kregen vandaag een grote kans om effectief in de top zes terecht te komen. Dat dit niet lukt is dubbel zo zuur."

Genk zat met heel wat internationals, maar dat is geen excuus. "Het is altijd makkelijker om met meer spelers te trainen, zeker op tactische zaken. Maar daar mogen we ons zeker niet achter verstoppen", besluit Heynen.