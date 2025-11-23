Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Sportief directeur Olivier Renard van Anderlecht kreeg de voorbije weken te maken met uiteenlopende commentaren. Zowel zijn aanwezigheid in de tribune als zijn persoonlijke stijl werden onderwerp van discussie. Renard gaf een zakelijke toelichting bij de aantijgingen.

Discussie over uiterlijk en stijl

Renard erkende dat een sportief directeur kritisch mag worden gevolgd, maar vond dat sommige opmerkingen de kern van de zaak voorbijgaan. “Ik begrijp dat een sportief directeur van Anderlecht kritisch wordt benaderd, maar soms vallen analisten uit hun rol”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij verwees daarbij naar een uitspraak van Frank Boeckx over zijn pet in de eretribune.

Volgens Renard ging de vergelijking te ver. “Ik hoorde Frank Boeckx onlangs zeggen dat mijn pet niet past in de eretribune van Anderlecht en dat Herman Van Holsbeeck meer stijl had in kostuum met stropdas. Ik vind dat klein.”

Hij benadrukte dat kledingkeuze een persoonlijke aangelegenheid is en dat andere bestuurders eveneens informele accessoires dragen. “Als Bart Verhaeghe een pet draagt of Vincent Kompany, dan praat niemand daarover. Iedereen heeft zijn eigen stijl.”

Renard maakte duidelijk dat hij Boeckx waardeert wanneer die zich beperkt tot sportieve analyses. “Frank is een toegevoegde waarde als hij over voetbal praat, maar over andere zaken moet hij niet oordelen.” Daarmee sloot hij het hoofdstuk rond de kledingdiscussie af.

Afwezigheid tijdens wedstrijd tegen Club Brugge

Lees ook... Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van AnderlechtNaast de opmerkingen over zijn uiterlijk kreeg Renard ook kritiek omdat hij niet aanwezig was in de tribune bij de intrede van Michael Verschueren en Kenneth Bornauw tegen Club Brugge. Hij legde uit dat zijn agenda al lang vastlag. “Ook dat slaat nergens op. Ik zat die dag op het WK U17 in Qatar, waar ook veel sportief directeurs waren van andere clubs.”

Renard benadrukte dat zijn aanwezigheid op dat toernooi noodzakelijk was om jonge talenten te scouten. “Het was net een serieuze fout geweest van mij als ik als Anderlecht-directeur niet naar dat U17-toernooi was geweest. Daar kun je nog betaalbare jonge talenten opsporen, want eens zulke spelers bij de nationale U20 voetballen, kosten de besten al meer dan 10 miljoen.”

Volgens Renard creëerden sommige commentaren een verkeerd beeld van zijn afwezigheid. “Als er in podcasts dan wordt gezegd - vaak al lachend - dat mijn afwezigheid een signaal van wantrouwen is, dan creëert dat een foute perceptie. Da's kwalijk”, besloot hij.

