Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard
Henry Lawrence stond vrijdag voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap bij Standard, in de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Het werd een frustrerende avond voor de Engelse rechtsachter, net zoals voor de rest van de ploeg.

Henry Lawrence was de eerste die voor onze microfoon verscheen na het teleurstellende gelijkspel van Standard tegen Zulte Waregem, vrijdagavond. De Engelse rechtsachter had uiteraard geen vrolijke blik.

"Een heel frustrerende wedstrijd, zeker omdat we het grootste deel van de match met een man meer speelden. We slaagden er niet in genoeg kansen te creëren. In dit soort wedstrijden heb je soms ook een beetje geluk nodig, en dat hadden we vandaag niet."

Henry Lawrence geeft ook erkenning aan de defensie van Zulte

Standard speelde vanaf de 22e minuut tegen tien man, maar kon het verschil niet maken tegen een promovendus die zich massaal voor het eigen strafschopgebied opstelde. Henry Lawrence beseft dat Standard het beter moest doen, maar geeft ook krediet aan de sterke organisatie van Essevee.

"Wanneer een ploeg een rode kaart krijgt, trekt ze zich terug voor het eigen strafschopgebied en maakt ze de ruimtes klein. Ze hebben de voorzetten heel goed verdedigd en verhinderden dat we meer kansen creëerden. We hadden beter moeten doen, maar je moet ook erkennen dat zij uitstekend verdedigd hebben."

Voor hem persoonlijk was het pas zijn derde basisplaats van het seizoen, kort nadat hij voor de tweede keer vader werd. Zijn wedstrijd was degelijk, maar zonder uitschieters. "Ik voelde me goed, ook al had ik al een tijd niet meer gespeeld. Ik heb hard getraind om klaar te zijn, en dat was ik", besloot hij.

