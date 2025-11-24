"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

Vincent Euvrard was te gast in La Tribune en ging de moeilijkheden waarmee Standard de voorbije weken kampte niet uit de weg. Hij benoemde het grote probleem bij de club.

Na de twee desastreuze wedstrijden van Standard op het veld van KAA Gent en STVV, en vervolgens de 0-0 tegen Zulte Waregem dit weekend, zijn het moeilijke tijden op Sclessin. "Tegen STVV en Zulte Waregem wilden we minstens 4 op 6. Dan stonden we op één punt van de top zes. Dit is onvoldoende", geeft Vincent Euvrard toe bij de RTBF.

De trainer van Standard spaart zichzelf niet. "Sinds mijn komst hebben we goede dingen laten zien, met meer intensiteit en een betere structuur. Defensief zijn we sterker geworden, maar offensief is er weinig progressie. Ik ben wel tevreden dat onze referentiewedstrijd er al na een maand was, tegen Club Brugge."

Een goede prestatie bevestigen blijft het moeilijkste

"Ook tegen Antwerp en Charleroi hebben we goed gespeeld op Sclessin. Maar we zijn niet constant genoeg: als we slecht zijn, zijn we héél slecht." Daarmee komt Euvrard bij de kern van het probleem: de regelmaat. Of beter: het gebrek eraan. Standard bracht Club Brugge aan het wankelen, maar zakte plots volledig door de ondergrens in Gent.

"Die regelmaat krijg je met een sterke kern, maar ook door met dezelfde spelers te kunnen spelen. We hadden veel geblesseerden en geschorsten. Sinds mijn komst zijn er maar drie spelers die meer dan 70% van de speeltijd hebben gehaald. Dat zouden er zeven of acht moeten zijn. Maar dat is geen excuus: met de kern die we hebben, moeten we beter doen."

De coach neemt het probleem bijzonder serieus. Het gebrek aan regelmaat achtervolgt Standard al jaren, met knalprestaties die worden afgewisseld met zielloze wedstrijden tegen kleinere ploegen. "Ik ben het niet eens met de uitspraak dat de ploeg niet gemotiveerd is. Maar dat gebrek aan consistentie houdt ons binnen de club wél enorm bezig."