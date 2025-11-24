Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard
Standard speelde vrijdagavond gelijk tegen Zulte Waregem, onder het toeziend oog van een mogelijke nieuwe investeerder. Hij sprak met Giacomo Angelini en bezocht ook de jeugdacademie.

Op sportief vlak beleeft Standard opnieuw een seizoen dat ver onder de verwachtingen blijft. Terwijl Marc Wilmots bij zijn komst een plaats in de top 6 naar voren schoof als doel, staan de Rouches slechts tiende met een magere 18 op 45.

Intussen zoekt CEO Giacomo Angelini, die Matricule 16 financieel opnieuw op het juiste spoor zette, naar een externe investeerder om Standard toe te laten zijn ambities én die van de fans waar te maken.

Investeerder aanwezig in Sclessin

Hoewel die zoektocht al maanden aansleept, meldt SudInfo maandag dat er vrijdag tegen Zulte Waregem een potentiële buitenlandse investeerder aanwezig was in Sclessin. De man vertegenwoordigde een privé-investeringsfonds waarvan de identiteit geheim blijft.

Hij toont grote interesse in een mogelijke overname van Standard, al bekijkt hij volgens het medium ook andere clubs in het buitenland. Zou het deze keer wel een goede match zijn?

De investeerder zou het stadion pas meer dan een uur na het laatste fluitsignaal verlaten hebben, waarna hij zaterdag ook een bezoek bracht aan de jeugdacademie. De gesprekken met Giacomo Angelini worden voortgezet, al is er geen enkele garantie dat er effectief een akkoord uit de bus komt.

