M&M doet het voor Malinwa: het verhaal achter de bijzondere connectie van de Spaanse Armada van KV Mechelen

Goed, ze zijn maar met twee. Meer heb je soms niet nodig voor een Spaanse Armada, weet Malinwa. Marsa en Miras - laten we ze kortweg M&M noemen - hebben voor de zege op het veld van Genk gezorgd. De eerste scoorde, de tweede hield alles tegen.

De Spaanse connectie heeft het dus voor elkaar gekregen. "Ik heb hem nochtans geen enkele pass gegeven", lacht Nacho Miras. "José en ik hebben er wel wat grapjes over gemaakt", verwijst Miras naar het belangrijke aandeel van beiden in het resultaat. "We hebben elkaar geholpen. We grappen altijd dat hij niet vaak scoort, maar nu heeft hij toch al gescoord dit seizoen."

Beide landgenoten hebben veel aan elkaar. "Het is altijd leuk om iemand rondom je te hebben die je eigen taal spreekt. Ik spreek wel goed Engels, want mijn moeder is lerares Engels. Toch blijft het leuk om iemand uit je thuisland rondom je te hebben. Het is een andere connectie, je komt van dezelfde plek, we delen dezelfde cultuur."

Miras als taalcoach voor Marsa

De taal wordt aangehaald en dat blijkt wel een belangrijk iets te zijn. "Hij spreekt eerlijk gezegd beter Engels dan dat hij er krediet voor krijgt", zegt Miras over Marsa. "Soms is hij wat lui, dan help ik hem wel", knipoogt de doelman. Dat erkent de linkerwingback. "Voor hij in Mechelen arriveerde, sprak ik nog niet goed Engels. Hij heeft me enorm geholpen en gesteund."

Die steun voor elkaar werkt in de Mechelse kleedkamer langs twee kanten. "Het helpt in het dagelijkse leven voor ons allebei dat we op de ander kunnen rekenen", bevestigt Miras, die de vergelijking maakt tussen beide karakters. "Hij is een stiller persoon dan ik, hij spreekt vooral met de voeten. Ik ben ook wel nederig, maar hij is wat meer verlegen."

Spanjaarden KVM ook naast het veld vaak samen

Marsa is alleszins blij dat hij het gezelschap van Miras kan opzoeken. "Ja, natuurlijk doen we naast het veld veel dingen samen. Hij is heel belangrijk voor mij. Hij komt soms tot bij mij thuis en we spenderen tijd met elkaars families."