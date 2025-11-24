Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

In het Belgische voetbal is niet elke handsbal hetzelfde. Twee voorvallen illustreren dat treffend: Fredrik Hammar van KV Mechelen kreeg tegen Genk een gele kaart voor een handsbal, terwijl Oscar Gil van OHL tegen STVV een penalty incasseerde, ook al leek hij niet opzettelijk te spelen.

Hammar kwam er met een waarschuwing vanaf, ondanks dat de aanvaller alleen op doel leek te gaan. Volgens scheidsrechterexpert Serge Gumienny was een rode kaart niet op zijn plaats. “De spits had de bal niet volledig onder controle en de verdediger stond al tussen hem en het doel. Het was duidelijk hands, maar een gele kaart past binnen het huidige reglement", legt hij uit in HBvL.

Vroeger lag de lat lager voor rood. Gumienny merkt op dat een halve open doelkans toen vaak genoeg was, terwijl nu een echte, loepzuivere kans nodig is om rood te rechtvaardigen. “Sommige arbiters zouden hier nog altijd rood geven, maar volgens de regels van vandaag was geel correct", aldus Gumienny.

Bij OHL lag de situatie anders. Gil werd bestraft met een penalty tegen STVV. “Dit was geen intentionele handsbal, maar de arm stond duidelijk boven het lichaam bij de tackle. Daardoor is het logisch dat de scheidsrechter een strafschop gaf", legt Gumienny uit.

Hand boven het lichaam: altijd fout

Volgens de analist past deze beslissing in lijn met eerdere wedstrijden dit seizoen. “De verdediger had simpelweg geen manier om te vermijden dat de bal zijn arm raakte. Tenzij het je steunarm is, heb je weinig argumenten om de scheids op andere gedachten te brengen", klinkt het.

Lees ook... M&M doet het voor Malinwa: het verhaal achter de bijzondere connectie van de Spaanse Armada van KV Mechelen›Gumienny benadrukt dat de regels in het verleden anders waren. Waar een dergelijke situatie vroeger als ‘aangeschoten bal’ werd gezien, telt nu het principe dat de arm boven het lichaam een duidelijke fout is, ook als er geen opzet in het spel is.