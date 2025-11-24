Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In het Belgische voetbal is niet elke handsbal hetzelfde. Twee voorvallen illustreren dat treffend: Fredrik Hammar van KV Mechelen kreeg tegen Genk een gele kaart voor een handsbal, terwijl Oscar Gil van OHL tegen STVV een penalty incasseerde, ook al leek hij niet opzettelijk te spelen.

Hammar kwam er met een waarschuwing vanaf, ondanks dat de aanvaller alleen op doel leek te gaan. Volgens scheidsrechterexpert Serge Gumienny was een rode kaart niet op zijn plaats. “De spits had de bal niet volledig onder controle en de verdediger stond al tussen hem en het doel. Het was duidelijk hands, maar een gele kaart past binnen het huidige reglement", legt hij uit in HBvL.

Vroeger lag de lat lager voor rood. Gumienny merkt op dat een halve open doelkans toen vaak genoeg was, terwijl nu een echte, loepzuivere kans nodig is om rood te rechtvaardigen. “Sommige arbiters zouden hier nog altijd rood geven, maar volgens de regels van vandaag was geel correct", aldus Gumienny.

Bij OHL lag de situatie anders. Gil werd bestraft met een penalty tegen STVV. “Dit was geen intentionele handsbal, maar de arm stond duidelijk boven het lichaam bij de tackle. Daardoor is het logisch dat de scheidsrechter een strafschop gaf", legt Gumienny uit.

Hand boven het lichaam: altijd fout

Volgens de analist past deze beslissing in lijn met eerdere wedstrijden dit seizoen. “De verdediger had simpelweg geen manier om te vermijden dat de bal zijn arm raakte. Tenzij het je steunarm is, heb je weinig argumenten om de scheids op andere gedachten te brengen", klinkt het.

Lees ook... M&M doet het voor Malinwa: het verhaal achter de bijzondere connectie van de Spaanse Armada van KV MechelenGumienny benadrukt dat de regels in het verleden anders waren. Waar een dergelijke situatie vroeger als ‘aangeschoten bal’ werd gezien, telt nu het principe dat de arm boven het lichaam een duidelijke fout is, ook als er geen opzet in het spel is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

Meer nieuws

M&M doet het voor Malinwa: het verhaal achter de bijzondere connectie van de Spaanse Armada van KV Mechelen Reactie

M&M doet het voor Malinwa: het verhaal achter de bijzondere connectie van de Spaanse Armada van KV Mechelen

19:30
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show Opinie

Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show

13:45
2
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
3
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
2
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
3
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

12:20
1
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
1
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
3
Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

15:00
1
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
4
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

14:30
8
Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

14:00
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
14
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
9
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
3
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen FCB vo altijd FCB vo altijd over Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar Boktor Boktor over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? Di Stéfano RSCA Di Stéfano RSCA over Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda Andreas2962 Andreas2962 over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer FCB vo altijd FCB vo altijd over Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring JBond JBond over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Green kill Green kill over Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook cartman_96 cartman_96 over Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken Dostojewski Dostojewski over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved