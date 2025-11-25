DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

Het plots stopzetten van het tv-contract door DAZN slaat een diepe krater in het Belgische voetbal. Clubs én supporters vrezen zware gevolgen, en STVV uit grote bezorgdheid over de sportieve en financiële impact.

DAZN heeft besloten om het tv-contract met onmiddellijke ingang stop te zetten. Dat heeft grote gevolgen voor het Belgische voetbal en vooral de supporters. Voor de club is het ook een ongelooflijke domper.

Plots is er enorm veel onzekerheid bij de JPL-ploegen. Vooral voor de kleinere en middelgrote clubs zal het lastig zijn. STVV reageerde al enorm teleurgesteld op het nieuws. "De misschien wel allerbelangrijkste factor is dat de populariteit onder druk komt te staan wanneer mensen de wedstrijden niet meer integraal kunnen bekijken", klinkt het op Stayen volgens Het Belang van Limburg.

STVV uit zijn zorgen

"Daarnaast is er natuurlijk de financiële realiteit: de tv-rechten vormen één van de grootste bronnen van inkomsten voor profclubs. Tenslotte worden onze uitwedstrijden door heel wat supporters gevolgd op tv of via een app."

Een groot aantal mensen leerde net werken met DAZN omwille van de veranderingen. "Het zou jammer zijn als deze mogelijkheid wegvalt. De impact is dus significant. We moeten er daarom, in samenwerking met de Pro League, naar streven dat de wedstrijden blijven uitgezonden worden."

De financiële impact die kan volgen is groot, en daar maken clubs zich ook enorme zorgen over. "In partnerovereenkomsten worden verschillende zaken opgenomen, waaronder hospitality en online zichtbaarheid. Tv-visibiliteit tijdens wedstrijden vormt een belangrijke hefboom in partnerships. Denk aan shirtsponsors, bedrijven die boodschappen tonen op de boarding langs het veld. Als wedstrijden niet meer uitgezonden worden, kan dit dus ook een grote commerciële impact hebben", besluit STVV.