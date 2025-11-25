Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

STVV blijft een van de verrassingen van het seizoen. Na een sterke heenronde staan de Kanaries knap vierde, en volgens Jacky Mathijssen is dat helemaal terecht na opnieuw een overtuigende prestatie.

Samen met KV Mechelen is de verrassing van de heenronde STVV. De Truienaars verbaasden alle Belgische fans en waren zelfs een tijdje leider. Ondertussen staat de club knap vierde in het klassement, na 15 speeldagen.

Jacky Mathijssen zag ook afgelopen weekend dat het goed was. "Op bezoek bij OH Leuven zwommen zij in tegen de stroom van de winterse middelmatigheid. Het eerste uur brachten ze zeer goed voetbal en in het laatste halfuur hielden ze knap stand tegen een tegenstander die vol vertrouwen zat en ook gebrand was op een goed resultaat", opent hij bij Het Belang van Limburg.

STVV-fans beleven hoogdagen

"Wees maar zeker dat Felice Mazzu uit was op revanche na zijn ontslag. Met een sterke teamprestatie werd hem die kans ontnomen. Dat zal het STVV-bestuur toch geplezierd hebben", gaat hij verder.

STVV doet het beter dan de grote rivaal Genk, dat pas achtste staat. De kans dat Sint-Truiden dit seizoen de Champions' Play-offs speelt is voorlopig groter dan dat Genk in de top zes eindigt.

"Op basis van de volledige heenronde is dat een correcte klassering. STVV heeft meer goals gescoord dan Genk en er minder geïncasseerd. En van de wedstrijden die ik heb gezien, hebben ze nergens punten gestolen. Integendeel zelfs. Iets waar ze bij STVV heel trots op mogen zijn", besluit Mathijssen.

De Limburgers hebben al enkele opeenvolgende jaren een competitieve kern, maar konden dat niet altijd koppelen aan resultaten. Dit seizoen kan een voltreffer blijken. De supporters beleven hoogdagen en mogelijk stiekem dromen van Europees voetbal.