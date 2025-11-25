Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 502

STVV blijft een van de verrassingen van het seizoen. Na een sterke heenronde staan de Kanaries knap vierde, en volgens Jacky Mathijssen is dat helemaal terecht na opnieuw een overtuigende prestatie.

Samen met KV Mechelen is de verrassing van de heenronde STVV. De Truienaars verbaasden alle Belgische fans en waren zelfs een tijdje leider. Ondertussen staat de club knap vierde in het klassement, na 15 speeldagen.

Jacky Mathijssen zag ook afgelopen weekend dat het goed was. "Op bezoek bij OH Leuven zwommen zij in tegen de stroom van de winterse middelmatigheid. Het eerste uur brachten ze zeer goed voetbal en in het laatste halfuur hielden ze knap stand tegen een tegenstander die vol vertrouwen zat en ook gebrand was op een goed resultaat", opent hij bij Het Belang van Limburg.

STVV-fans beleven hoogdagen

"Wees maar zeker dat Felice Mazzu uit was op revanche na zijn ontslag. Met een sterke teamprestatie werd hem die kans ontnomen. Dat zal het STVV-bestuur toch geplezierd hebben", gaat hij verder.

STVV doet het beter dan de grote rivaal Genk, dat pas achtste staat. De kans dat Sint-Truiden dit seizoen de Champions' Play-offs speelt is voorlopig groter dan dat Genk in de top zes eindigt.

"Op basis van de volledige heenronde is dat een correcte klassering. STVV heeft meer goals gescoord dan Genk en er minder geïncasseerd. En van de wedstrijden die ik heb gezien, hebben ze nergens punten gestolen. Integendeel zelfs. Iets waar ze bij STVV heel trots op mogen zijn", besluit Mathijssen.

De Limburgers hebben al enkele opeenvolgende jaren een competitieve kern, maar konden dat niet altijd koppelen aan resultaten. Dit seizoen kan een voltreffer blijken. De supporters beleven hoogdagen en mogelijk stiekem dromen van Europees voetbal.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV

Meer nieuws

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
10
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
66
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
4
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
1
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
5
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
6
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
1
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
7
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
4
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
1
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
2
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
5
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Bemmer Bemmer over Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees Eldonte Eldonte over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer franchi franchi over Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Sv1978 Sv1978 over 'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League franchi franchi over Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs Impala Impala over Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal franchi franchi over Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved