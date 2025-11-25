Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

KAA Gent staat nog nipt in de top zes, maar de laatste weken is het verre van top. Ivan Leko waarschuwt dat het mogelijk nog enkele weken op de tanden bijten is.

De Kroaat ziet omstandigheden die de 2 op 9 - in Westerlo werd dan met meeval nog een puntje behaald - verklaren. Er is de interlandbreak geweest en voordien waren enkele spelers wegens blessure onbeschikbaar. "Ik had sommigen vijf-zes weken niet gezien. We hebben een kleine kern en zijn ver verwijderd van onze beste vorm", aldus een eerlijke Leko.

De huidige situatie doet hem denken aan het begin van het seizoen. "Na de maanden julie en augustus zei ik bij de competitiestart dat we twee-drie weken moesten overleven en vanaf september, als we in een normale situatie zaten, konden groeien. Nu zitten we weer in een situatie waarin verschillende spelers slechts enkele trainingen achter de rug hebben."

Leko benadrukt belang van stabiliteit

Het gaat dan onder andere over Paskotsi en Kadri, terwijl voordien ook Skoras en Kanga geblesseerd waren. "Diezelfde spelers missen wedstrijden en willen wel hun verantwoordelijkheid nemen en het tempo bepalen. Stabiliteit is in elk team de basis van succes. De mentaliteit in de kleedkamer is top, maar we ervaren nu moeilijke momenten. Daar vertel ik open en eerlijk over."

Paskotsi viel in Westerlo ook alweer vroeg uit. "Als je weinig traint, geraak je geblesseerd. Zeker als je traint zoals wij: wij trainen heel hard." Leko legt er de nadruk op dat Gent het moet hebben van het collectief. "Deze ploeg is gemaakt om collectief voetbal te spelen. We hebben geen 5 of 6 miljoen euro om te betalen voor een speler die 3 man dribbelt en scoort."

Gent moet nu eerst weer overleven

Binnen dat collectief zijn spelers als Ito, Kadri en Delorge belangrijk om de boel te doen draaien. "We weten wie aan de bal moet komen en wat we moeten doen. We hebben in het verleden getoond dat we een goede ploeg kunnen zijn en we zullen opnieuw een goed niveau halen. Alleen moeten we nu weer enkele weken overleven."