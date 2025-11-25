Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

De breuk tussen DAZN en de Pro League zet de Belgische competitie onder druk. Analist Marc Degryse waarschuwt dat de gevolgen groot kunnen zijn, zowel voor de tv-deal als voor het competitieformat.

Onzekerheid rond tv-rechten

Degryse benadrukt dat de kern van het probleem financieel van aard blijft. Toch ziet hij weinig perspectief op lange termijn. Volgens hem kan een akkoord hoogstens een jaar standhouden, omdat het huidige model niet duurzaam is.

Degryse wijst erop dat de Pro League snel duidelijkheid moet verschaffen. “Supporters moeten weten of ze de competitie tot het einde van het seizoen kunnen blijven volgen. Dat is nu het allerbelangrijkste.” Het uitblijven van een oplossing tast niet alleen de geloofwaardigheid van de organisatie aan, maar ook de beleving van de fans.

Impact op competitieformat

Naast de tv-deal kan ook het format van de competitie opnieuw ter discussie komen. “Ik vrees dat we opnieuw aan het begin staan van een lang en lastig proces, waarbij de clubs opnieuw zullen onderhandelen over het competitieformat, dat ook gekoppeld was aan de tv-deal.”

De play-offs waren afgeschaft vanaf volgend seizoen, maar door de huidige crisis kan die beslissing herzien worden. “Die klok gaan ze misschien weer terugdraaien”, klinkt het.” Het toont aan dat de breuk met DAZN niet alleen financiële, maar ook sportieve gevolgen kan hebben.

Moeilijkheden bij de clubs

Degryse benadrukt dat het bereiken van een akkoord tussen de Belgische profclubs bijzonder complex is. Hij stelt dat een akkoord vinden tussen de profclubs in ons land nog lastiger is dan een regering vormen. De uiteenlopende belangen maken het proces traag en moeizaam.

Volgens hem moeten de clubs lessen trekken uit de huidige situatie. “Hopelijk hebben ze nu hun lesje geleerd: zet de kwaliteit van het product voorop, niet alleen het geld”, besluit hij.