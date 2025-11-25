Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Luis Vázquez blijft ook dit seizoen onder de verwachtingen bij Anderlecht, maar zijn schaarse doelpunten blijken wel prijzig: door bonusclausules kost de Argentijn paars-wit intussen al extra geld.

Luis Vazquez speelt al sinds de zomer van 2023 bij Anderlecht, maar een schot in de roos is die transfer nog niet gebleken. Ook dit seizoen kon hij nog niet overtuigen.

Van de 14 competitiewedstrijden stond hij er acht in de basis terwijl de Argentijn ook twee keer mocht invallen. Twee doelpunten op 856 minuten tijd, over alle competities heen, is te weinig voor een spits van Anderlecht.

Doelpunt van Vazquez kosten Anderlecht veel geld

Toch hebben zijn goals paars-wit al een extra cent gekost. Bij de HLN Voetbalpodcast onthulde een insider namelijk dat Anderlecht bonussen moet betalen aan Boca Juniors, waar het Vazquez wegplukte.

Bij zijn vijfde en tiende veldgoal moest Anderlecht steeds 250.000 euro betalen aan de Argentijnse club. Als hij 20 keer gescoord heeft volgt er nog eens 500.000 euro.

Lees ook... Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits›Dat komt bovenop de 3 miljoen euro die volgens HLN al betaald werden voor zijn transfer. De kans dat hij snel aan die 20 komt is echter klein. Vazquez is geblesseerd en wordt pas in januari terug verwacht, als hij tegen dan nog geen transfer heeft versierd...