Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

Anderlecht trad zondag in La Louvière aan zonder zijn gewoonlijke centrale verdediger, Lucas Hey. En ook Luis Vazquez ontbrak op het wedstrijdblad. Intussen weten we dat beide spelers een aantal weken out zullen zijn.

Opvallend genoeg wordt Hey centraal vervangen door Augustinsson. Een nieuwe klap voor zowel Mihajlo Ilic als Yasin Özcan. Die laatste zit zelfs weeral niet op de bank.

Hey zal een paar weken moeten missen met een overbelasting. De Deen speelde tot nu toe zowat alles aan de zijde van Marco Kana. Hij zal normaal gezien een twee- drietal weken onbeschikbaar zijn.

Einde voor Vazquez bij Anderlecht?

Voor Vazquez lijkt het ook allemaal niet zo erg, maar waarschijnlijk zal hij pas eind december weer fit zijn. De vraag is of daarmee zijn periode bij Anderlecht ook afgesloten zal worden.

De kans is groot dat hij in januari een transfer maakt. Daar heeft hij zelf ook al om gevraagd aangezien zijn beperkte speeltijd sinds Mihajlo Cvetkovic is doorgebroken.

Anderlecht mist ook César Huerta. De Mexicaanse winger is maanden out na een operatie aan een pubalgie. Hasi wilde geen voorspellingen doen over zijn terugkeer: "Dat hangt af van de operatie. We zullen het daarna zien. Maar ik ben blij dat we deze beslissing hebben genomen. Hij wilde weer bij de groep komen, maar hij was niet meer dezelfde. Hij had pijn. We hebben de tijd genomen om alle mogelijke onderzoeken te doen. En we hebben de beste beslissing genomen."