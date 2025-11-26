'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

Antwerp zit in zwaar weer na de nederlaag tegen Dender en het ontslag van Stef Wils. De club zoekt dringend een nieuwe trainer en heeft zijn zinnen gezet op Joseph Oosting, met de hoop hem nog deze week vast te leggen.

Het bestuur van Antwerp besloot afgelopen weekend om Stef Wils te ontslaan. The Great Old verloor met 1-2 in eigen huis van FCV Dender, dat in de volledige heenronde voordien nog geen enkele wedstrijd had gewonnen.

Het was een pijnlijke nederlaag die duidelijk maakte dat de ondergrens bereikt was. Spelers zeiden al enkele weken dat ze wilden vechten voor hun trainer, maar dat was op het veld niet altijd te zien.

Joseph Oosting moet de nieuwe T1 van Antwerp worden

De ploeg moet zich flink herpakken, dat is de enige optie. Meteen nadat Stef Wils op straat werd gezet deelde de club mee dat het "zo snel mogelijk" een nieuwe T1 zou aanstellen.

Drie dagen later is dat nog niet gebeurd, maar Antwerp maakt er wel werk van. Het Laatste Nieuws meldt dat Joseph Oosting de nieuwe coach moet worden van The Great Old. De gesprekken zouden de goede kant uitgaan.

In Deurne-Noord hopen ze deze week nog een deal te kunnen sluiten met de Nederlander. Als dat snel genoeg gebeurt zou hij deze zondag op de bank kunnen zitten tegen Club Brugge.