'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2869

Antwerp zit in zwaar weer na de nederlaag tegen Dender en het ontslag van Stef Wils. De club zoekt dringend een nieuwe trainer en heeft zijn zinnen gezet op Joseph Oosting, met de hoop hem nog deze week vast te leggen.

Het bestuur van Antwerp besloot afgelopen weekend om Stef Wils te ontslaan. The Great Old verloor met 1-2 in eigen huis van FCV Dender, dat in de volledige heenronde voordien nog geen enkele wedstrijd had gewonnen.

Het was een pijnlijke nederlaag die duidelijk maakte dat de ondergrens bereikt was. Spelers zeiden al enkele weken dat ze wilden vechten voor hun trainer, maar dat was op het veld niet altijd te zien.

Joseph Oosting moet de nieuwe T1 van Antwerp worden

De ploeg moet zich flink herpakken, dat is de enige optie. Meteen nadat Stef Wils op straat werd gezet deelde de club mee dat het "zo snel mogelijk" een nieuwe T1 zou aanstellen.

Drie dagen later is dat nog niet gebeurd, maar Antwerp maakt er wel werk van. Het Laatste Nieuws meldt dat Joseph Oosting de nieuwe coach moet worden van The Great Old. De gesprekken zouden de goede kant uitgaan.

In Deurne-Noord hopen ze deze week nog een deal te kunnen sluiten met de Nederlander. Als dat snel genoeg gebeurt zou hij deze zondag op de bank kunnen zitten tegen Club Brugge.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Joseph Oosting

Meer nieuws

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
2
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
3
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
7
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
1
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

23:00
1
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
2
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
11
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

07:00
4
🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

07:40
2
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
2
DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

22:15
21
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

22:30
2
Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

22:45
Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

21:00
2
"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

22:00
4
Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

21:40
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

20:40
📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

21:20
Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

20:40
Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

19:00
3
Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

19:40
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Nelvafrel Nelvafrel over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Bemmer Bemmer over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' JaKu JaKu over Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen" cartman_96 cartman_96 over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" Dirk1897 Dirk1897 over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller cartman_96 cartman_96 over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Bruno BDB Bruno BDB over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved