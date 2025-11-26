Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Olympique Marseille heeft dinsdag zijn tweede Champions League-wedstrijd gewonnen, met 2-1 tegen Newcastle. De Belg Arthur Vermeeren stond in de basis en was een sleutelspeler in de Franse overwinning. Dit is wat de Franse pers van zijn wedstrijd vond.

Foot Mercato gaf hem een score van 7 op 10. "Eigenlijk hebben we hem niet zo vaak gezien in het spel met de bal, maar hij was cruciaal in het defensieve werk en in het evenwicht van het team", benadrukt het medium.

So Foot gaf hem dezelfde score en koos voor een humoristische toon. "70% van het aardoppervlak is bedekt met water. De rest wordt gedekt door Arthur Vermeeren. Ah, het doet deugd om oude grappen te recycleren!"

Le Phocéen was eveneens enthousiast en gaf de Belgische middenvelder een 8 op 10. "Arthur Vermeeren speelde opnieuw een referentiematch, het soort wedstrijd dat indruk maakt door zijn controle en maturiteit", staat te lezen. "Altijd goed georiënteerd, altijd juist: hij bracht soepelheid in het spel zoals niemand anders."

Ook een minder goede beoordeling…

Onze Mondial is kritischer voor Arthur Vermeeren en geeft hem 5 op 10. "Een degelijke eerste helft waarin hij enorm veel werkt zonder bal, lijnen sluit, compenseert en Højbjerg helpt in de recuperatie ondanks de grote dominantie van Newcastle. In de tweede helft had hij het fysiek moeilijker naarmate Newcastle meer druk zette."

Arthur Vermeeren begint stilaan regelmatig in de basis te staan bij OM. Afgelopen weekend mocht hij ook al starten tegen OGC Nice, en toen werd zijn prestatie eveneens geprezen.