Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Besnik Hasi kan opgelucht ademhalen. RSC Anderlecht lijkt herboren na de recente negen op negen. En dat terwijl de coach enkele weken geleden nog uitgefloten werd door het thuispubliek.

Besnik Hasi pakte als speler tussen 2000 en 2006 tal van prijzen met RSC Anderlecht. De Albanees leerde de kneepjes van het trainersvak als assistent in het Lotto Park én pakte er vervolgens een titel als T1 van paars-wit.

Ook vorig seizoen twijfelde Hasi géén moment toen er door de bestuurskamer werd gevraagd om vlak voor de start van de play-offs over te nemen. We willen maar zeggen: Hasi ademt paars en wit.

Het deed pijn toen de fans aan het fluiten waren

"Het deed pijn toen de fans aan het fluiten (tijdens bekerwedstrijd tegen KVK Ninove riep een deel van de fans om het ontslag van Hasi, nvdr.) waren", bekent Hasi. "De mensen die me kennen zagen ook dat het vrat aan mij."

Anderlecht betekent dat ook héél véél voor Hasi. "Trots. Ik ben zielsgelukkig dat ik hier elke dag kan aankomen. Er wordt gezegd dat ik heel loyaal ben naar de club toe in mijn communicatie. Wel, Anderlecht is ook zeer loyaal naar mij toe."

Voornaamste doelstelling

"Ik wil alleen maar het beste voor Anderlecht", besluit Hasi in Het Laatste Nieuws. "Mijn voornaamste doelstelling? Hier een goede basis achterlaten waar de club verder op kan bouwen. En dan is het voor mij oké als ik moet ophoepelen." (lacht)