Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4310

Besnik Hasi kan opgelucht ademhalen. RSC Anderlecht lijkt herboren na de recente negen op negen. En dat terwijl de coach enkele weken geleden nog uitgefloten werd door het thuispubliek.

Besnik Hasi pakte als speler tussen 2000 en 2006 tal van prijzen met RSC Anderlecht. De Albanees leerde de kneepjes van het trainersvak als assistent in het Lotto Park én pakte er vervolgens een titel als T1 van paars-wit.

Ook vorig seizoen twijfelde Hasi géén moment toen er door de bestuurskamer werd gevraagd om vlak voor de start van de play-offs over te nemen. We willen maar zeggen: Hasi ademt paars en wit.

Het deed pijn toen de fans aan het fluiten waren

Besnik Hasi

"Het deed pijn toen de fans aan het fluiten (tijdens bekerwedstrijd tegen KVK Ninove riep een deel van de fans om het ontslag van Hasi, nvdr.) waren", bekent Hasi. "De mensen die me kennen zagen ook dat het vrat aan mij."

Anderlecht betekent dat ook héél véél voor Hasi. "Trots. Ik ben zielsgelukkig dat ik hier elke dag kan aankomen. Er wordt gezegd dat ik heel loyaal ben naar de club toe in mijn communicatie. Wel, Anderlecht is ook zeer loyaal naar mij toe."

Voornaamste doelstelling

"Ik wil alleen maar het beste voor Anderlecht", besluit Hasi in Het Laatste Nieuws. "Mijn voornaamste doelstelling? Hier een goede basis achterlaten waar de club verder op kan bouwen. En dan is het voor mij oké als ik moet ophoepelen." (lacht)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Besnik Hasi

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge komt meteen goed weg - net geen 3-0! Live

LIVE: Club Brugge komt meteen goed weg - net geen 3-0!

22:11
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
5
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
1
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
1
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
4
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
1
OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

20:20
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
1
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
1
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

Philippe Albert voelt mee met voormalig JPL-talent: "Zo veel afgezien dat dit misschien het beste is"

18:20
FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

18:00
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
6
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
3
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
21
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
1
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
9
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
4
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
11
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Sporting Lissabon - Club Brugge: 2-0 cartman_96 cartman_96 over Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht? Wezzebezze Wezzebezze over De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid' mantoch mantoch over Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN' Eldonte Eldonte over "Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge" Standard 2.0 Standard 2.0 over KV Mechelen - Standard: - jawaddedadde jawaddedadde over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' rinus michels rinus michels over Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp' Impala Impala over Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp? Dostojewski Dostojewski over Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved