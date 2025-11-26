Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

DAZN veroorzaakte dinsdag een schokgolf in het Belgische voetbal door abrupt het tv-contract stop te zetten. De onzekerheid is groot, maar volgens Peter Vandenbempt zijn er juridische stappen mogelijk om de uitzendingen dit weekend toch te redden.

DAZN zorgde dinsdag voor een bom op het Belgische voetbal. Het mediabedrijf trok de stekker eruit, waardoor heel wat supporters met vragen en zorgen kwamen te zitten.

Er werd geen akkoord gevonden met telecomoperatoren, waardoor DAZN het rechtvaardig vond om zich terug te trekken. Volgens hen gebeurt alles comform met de wet en wordt er eigenlijk niets verbroken.

Hoe het juridisch exact in elkaar zit zal dus nog moeten blijken, maar wat vaststaat is dat dit geen goede reclame is geweest. De grootste zorg voorlopig: zal er dit weekend nog voetbal worden uitgezonden in België? Peter Vandenbempt heeft er een idee van.

Vandenbempt stelt de Belgische fans gerust

"DAZN heeft naast de opzegging ook voorgesteld om de productie en distributie in België te blijven doen, maar dan aan andere voorwaarden. Ik heb al begrepen dat de Pro League dat voorstel van tafel zal vegen", zegt hij bij Sporza.

"Wel zou de Pro League naar de rechtbank stappen en in kort geding de uitspraak 'bewarende maatregelen' vragen, zoals dat heet. Waardoor DAZN verplicht wordt om zijn oorspronkelijke engagement na te komen zolang er geen uitspraak is."

"Bovendien zit er in het contract - in tegenstelling tot dat in Frankrijk - een arbitrageprocedure. Zo kan de zaak niet jaren aanslepen, maar moet er een uitspraak volgen in een termijn van 10 maanden tot een jaar. Dus wat dat betreft, denk ik dat het mogelijk wordt om vrijdag naar het Belgische voetbal te kijken", besluit de commentator duidelijk. Als dit gebeurt kunnen de supporters gerust zijn.

