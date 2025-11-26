Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

DAZN heeft het mediacontract met de Pro League plots stopgezet, wat voor grote chaos zorgt. De profclubs eisen dat DAZN de bestaande voorwaarden blijft naleven en zetten een harde deadline, terwijl juridische stappen dreigen. Speeldag 16 gaat gewoon door, mét VAR.

DAZN heeft het mediacontract met de Pro League abrupt stopgezet. Het bedrijf leed verlies en vond geen akkoord met telecomoperatoren waardoor het contract volgens DAZN ongeldig was.

De Pro League apprecieert dit maar weinig. DAZN kwam met een voorstel om de productie en distributie van beelden te blijven verzorgen tegen aangepaste voorwaarden afgewezen.

Pro League stelt eisen en wacht op antwoord

Het gaat zelfs verder: de vereniging van profclubs eist dat DAZN verderdoet met de huidige voorwaarden van het contract (dat volgens DAZN dus ongeldig is, het mediabedrijf is er zeker van het niets 'verbreekt') en gaf hen tot woensdagmiddag tijd om te reageren, volgen Sporza.

Tijd is belangrijk in deze situatie. Moest het mediabedrijf beslissen om niet te voldoen aan de eis van DAZN zal de Pro League gerechtelijke stappen ondernemen. Het zal dus nog even spannend worden, maar normaal gezien moeten we niet lang wachten op meer nieuws.

Speeldag 16 wordt gewoon gespeeld, mét VAR

Wat wel zeker is, is dat de volgende speeldag gewoon doorgaat zoals gepland. Ondanks alle problemen verzekert Sporza dat elke JPL-club een camerasysteem in het stadion heeft waardoor de VAR zijn werk gewoon kan doen.