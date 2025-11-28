Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Elyess Dao verdween de voorbije weken wat uit beeld bij Anderlecht. Nu staat hij op het punt om terug te keren, ergens tussen de RSCA Futures en de A-ploeg.

Onder de piepjonge buitenlandse talenten die Olivier Renard tijdens zijn eerste transferperiode binnenhaalde, gold Elyess Dao als hét uithangbord van de nieuwe koers, samen met andere beloftevolle namen zoals Ibrahim Kanaté en Enzo Sternal. Zoals verwacht startte hij bij de RSCA Futures, waar hij één goal en twee assists afleverde in zes wedstrijden in 1B.

De Marokkaanse U20-international mocht daarna ook proeven van het eerste elftal en maakte twee invalbeurten in de competitie. Dit seizoen stond hij opnieuw op het wedstrijdblad tijdens de Europese voorrondes tegen Sheriff Tiraspol en AEK Athene, met opnieuw twee korte invalbeurten.

Twee maanden aan de kant

In de competitie zagen we hem sindsdien alleen nog bij de RSCA Futures. Dao begon aan zes 1B-wedstrijden, maar viel eind september tegen Club NXT al na tien minuten uit met een blessure. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Volgens La Dernière Heure staat de ex-belofte van Toulouse en Amiens nu wél dicht bij een comeback. Het plan is om hem opnieuw ritme te laten opdoen bij de RSCA Futures, al is afwisselen tussen beide teams niet eenvoudig.

Formeel behoort Elyess Dao intussen tot de A-kern en traint hij slechts sporadisch mee met de U23, wat het vinden van automatismen niet makkelijker maakt. Nochtans ligt er bij de hoofdmacht een opportuniteit klaar: Anderlecht heeft niet enorm veel opties op zijn positie, zeker nu César Huerta geblesseerd is.