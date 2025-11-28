KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"
James Ndjeungoue is uitgegroeid tot een zekerheid achterin bij KV Kortrijk, maar dat vertrouwen kreeg hij niet altijd. Onder een vorige trainer voelde hij zich compleet genegeerd, en dat wil hij binnenkort rechtzetten.

James Ndjeungoue is dit seizoen een vaste waarde bij KV Kortrijk. De Kameroener start iedere wedstrijd centraal achteraan onder trainer Michiel Jonckheere. Maar het was ooit anders voor hem...

Toen Yves Vanderhaeghe trainer was bij Kortrijk, schonk hij maar weinig aandacht aan Ndjeungoue. "Ik weet nog altijd niet waarom, maar trainer Yves Vanderhaeghe zag het duidelijk niet in mij", zegt de verdediger bij Het Nieuwsblad.

"Hij liet mij links liggen en selecteerde mij niet. De reden? Weet ik niet, ik heb nooit één woord uitleg gekregen. Ik heb nu gezien dat hij trainer geworden is in onze reeks", gaat Ndjeungoue verder.

Ndjeungoue wil oud-trainer sportief ongelijk bewijzen

KV Kortrijk doet het nu heel goed, terwijl Francs Borains op Vanderhaeghe rekent om de club weer op het juiste spoor te krijgen. Ndjeungoue is gebrand op een zege tegen de Waalse club.

"Wel, ik kijk al uit naar die match tegen Francs Borains om het ongelijk van Yves Vanderhaeghe te bewijzen", besluit hij. Maar hij zal nog even moeten wachten: die wedstrijd wordt pas ergens in maart gespeeld.

