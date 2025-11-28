KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen
Foto: © photonews

Iedereen heeft het over KV Mechelen als de revelatie van dit seizoen, maar STVV doet misschien nog wel straffer werk. Met 27 punten na vijftien speeldagen staan de Kanaries op de vierde plaats, amper drie punten minder dan vorig seizoen over dertig matchen. Een indrukwekkende prestatie.

Een van de belangrijkste veranderingen bij STVV is de defensieve stabiliteit. Vorig seizoen slikte de ploeg 31 tegendoelpunten na vijftien speeldagen; dit jaar zijn dat er slechts 17. Het team staat compacter en georganiseerd, en de automatismen tussen centrale verdedigers zoals Taniguchi, Musliu en Van Helden werpen nu hun vruchten af.

Vrancken wil dominantie

Daarbovenop speelt het middenveld een sleutelrol. Sissako en Kokubo zorgen voor balans en betrouwbaarheid. Sissako breekt aanvallen af en neutraliseert gevaar, terwijl Kokubo het vertrouwen heeft gevonden om cruciale reddingen te maken. Die combinatie geeft de verdediging extra zekerheid.

Offensief gaat het team nog steeds snel en dynamisch. Vrancken wil dat zijn ploeg de bal in eigen handen heeft en aantrekkelijk voetbal brengt, niet enkel countert. Met 54,2 procent balbezit staan de Kanaries derde in de Jupiler Pro League, en dat balbezit wordt effectief omgezet in aanvallende acties dankzij de technische en creatieve spelers.

De ploeg is bovendien efficiënter geworden in het afronden van kansen. Hoewel ze met 27,1 expected goals nog altijd veel kansen missen, levert elk doelpunt nu meer punten op. Tien punten winst ten opzichte van vorig jaar benadrukken dat de mentaliteit en het resultaatgericht spel van Vrancken het verschil maken.

Lees ook... LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?Die mentaliteit is cruciaal geweest om de zeges over de streep te trekken. Slechts drie gelijke spelen in vijftien matchen tonen dat de Kanaries het - in tegenstelling tot vorig seizoen - niet meer uit handen geven. Wouter Vrancken legt nadruk op karakter en vechtlust, en dat zien we op het veld terug.

Japanners zijn sleutelspelers geworden

Een opvallend succesfactor is het Japanse contingent. Kokubo, Hata, Taniguchi, Yamamoto, Ito en Goto zijn nu sleutelspelers, en Vrancken heeft hen weten te laten presteren op het hoogste niveau. Ito creëerde bijvoorbeeld 42 kansen, het hoogste in de competitie, en vormt samen met Yamamoto de motor van het creatieve spel.

Tot slot heeft Vrancken een mentaliteit van winnen en organisatie gecreëerd die STVV structureel sterker maakt dan vorig seizoen. De mix van verdedigende zekerheid, efficiëntie voor doel en technische creativiteit zorgt ervoor dat de Kanaries volwaardig meedoen in de strijd om de top zes, iets wat vorig jaar nog ondenkbaar leek.

