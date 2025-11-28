Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

AS Monaco deelde de punten met Pafos in de League Phase van de Champions League (2-2). Sébastien Pocognoli is nog steeds op zoek naar consistentie binnen zijn nieuwe team.

Winnen op verplaatsing in de Champions League, laten zien dat het team in staat is om stand te houden tot het einde? Dat zou een enorme opsteker zijn geweest voor AS Monaco en Sébastien Pocognoli. Maar door de gelijkmaker te incasseren door een eigen doelpunt in de slotfase, keerden de Monegasken met spijt terug naar huis.

"We zijn de wedstrijd goed begonnen door een doelpunt te maken zoals we geoefend hadden, door de bal tussen de linies te laten circuleren met creatieve spelers. Ik weet niet zeker of het scoren ons achteruit doet lopen of dat het de angst is om een doelpunt tegen te krijgen die ons momenteel verlamt. We moeten mentaal sterker zijn op bepaalde aspecten van het spel", merkt Sébastien Pocognoli op, geciteerd door La Diagonale.

Constanter worden

"Het was een wedstrijd tegen ervaren spelers. We missen dat sluwe kantje, een beetje sluwheid en agressiviteit", vervolgde de Belgische trainer. Zou Monaco de ervaring en wedstrijdbeheer missen die de kracht van... Union Saint-Gilloise uitmaakt? Tegen Galatasaray belichaamden de Unionisten die sluwheid en slimheid.

Maar het zou te kort door de bocht zijn om de twee teams alleen te vergelijken op basis van hun laatste wedstrijd: "We hebben al deze eigenschappen laten zien bij Bodø/Glimt en bij Nantes waar we sterk waren in de duels. Nogmaals: stabiliteit in het team zal helpen om dit DNA te creëren. We hebben te veel variaties in karakter en het is aan mij om daaraan te sleutelen."

"Ik werk daar nu al een maand aan. Ik probeer het te begrijpen, te stimuleren en aan te wakkeren, het is iets dat tijd kost, vooral omdat je moet omgaan met die instabiliteit."

Meer dan de sluwheid, zou de voormalige trainer de stabiliteit van ex-club Union kunnen benijden. "Ik verwachtte het, want het is altijd een uitdaging als je halverwege het seizoen arriveert. Ik ben er niet bang voor, want ik ken het harde werk dat achter de schermen gebeurt."

De vergelijking met Union wil hij in zijn voordeel gebruiken: "We proberen een teamgeest te creëren, iedereen erbij te betrekken en dagelijkse discipline op te bouwen om grote ambities te hebben in deze kern. De balans is niet goed, dat is zeker, maar dat is iets wat ik vorig seizoen al meemaakte bij Union. Ik heb geen angst of berusting in wat ik probeer op te zetten."