Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Achter de schermen beweegt er wat rond mogelijke nieuwe investeerders bij Standard. Tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem volgden twee mannen het duel én de sfeer op Sclessin met opvallend veel aandacht.

Hoewel het langer duurt dan gehoopt, werkt Giacomo Angelini achter de schermen verder aan de komst van nieuwe investeerders bij Standard. Dat is ook nodig: de Rouches hebben extra middelen nodig om hun ambities waar te maken.

Afgelopen weekend werden enkele kandidaat-investeerders gespot op Sclessin, al was toen nog niet duidelijk wie ze waren. Nu wel: volgens Le Vif ging het om Joe DaGrosa en Hugo Varela.

Een verleden dat in Bordeaux diepe sporen naliet

Voor het Belgische voetbal zijn dit geen bekende namen maar in Frankrijk wel. Het duo kwam in opspraak bij de Girondins de Bordeaux. Hun bestuur werd gezien als rampzalig: een levensstijl volledig los van de financiële realiteit en beslissingen die de club mee deden afglijden van Ligue 1 naar het amateurvoetbal.

GACP, het investeringsvehikel van DaGrosa, was niet de enige oorzaak van de problemen, maar werd uiteindelijk wel aan de kant geschoven als meerderheidsaandeelhouder, in het belang van de club. Sindsdien doken DaGrosa en zijn sportief adviseur geregeld op in voetbalprojecten, maar tot nu toe zonder succes. Vier jaar geleden probeerden ze tevergeefs Zulte Waregem en later RWDM over te nemen.

Wordt een derde poging in het Belgische voetbal wél de juiste? Als het zover komt, valt alleen te hopen dat de twee mannen intussen lessen hebben getrokken uit het verleden.