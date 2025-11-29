Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge leed deze week een pijnlijke nederlaag op het veld van Sporting CP. De overlevingskansen in de Champions League kregen daardoor een fikse knauw. Eén zomertransfer rendeert voorlopig nog niet bij Blauw-Zwart.

Club kwam flauwtjes voor de dag in de Portugese hoofdstad. Verdedigend was het matig en aanvallend werd weinig gevaar gecreëerd. Mamadou Diakhon mocht invallen bij de Bruggelingen, maar kon niets meer forceren.

De jonge Fransman blijft voorlopig onder de verwachtingen. Club Brugge betaalde toch een stevige 9 miljoen euro aan Stade Rennes, een som die voorlopig niet gerechtvaardigd wordt. In Brugge lijken ze echter geduld te hebben.

Rigaux ziet veel potentieel in Diakhon

Diakhon kwam ter sprake in een interview van Dévy Rigaux bij DAZN. De Director of Football bij Club Brugge legt uit hoe de aanvaller in West-Vlaanderen terechtkwam. "Een speler die al langer op de radar stond. Met het oog met kwalificatie op de Champions League wilden we hem halen. Er werd toen snel geschakeld met de speler en zijn club", tekende Het Nieuwsblad op uit het gesprek.

"We wisten dat hij geen afgewerkt product is, maar wel veel potentieel heeft", is Rigaux nuchter. "Aan ons om hem volledig te ontwikkelen. Het is niet onlogisch dat een jongen die voor het eerst weggaat van huis moeilijkheden kent. Het is aan ons om die spelers te omarmen en beter te maken."

"We hebben al flarden gezien van het talent van Diakhon. Kijk naar Antonio Nusa: dat is een zeer goed voorbeeld. Soms moet je wat geduld hebben, en dan kom je er samen wel", voegt Rigaux eraan toe.