Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

FCV Dender EH heeft de wind eindelijk wat in de zeilen. Tegen Royal Antwerp FC wonnen ze voor het eerst dit seizoen. Gaan ze op dat elan door tegen KVC Westerlo? Het zal alvast puzzelen worden voor trainer Milkon.

Dender en Westerlo nemen het op zaterdagnamiddag tegen elkaar op voor een alweer belangrijk duel voor Dender. Bij een overwinning kunnen ze de kloof op Cercle Brugge en de rest nóg kleiner maken.

Michael Verrips maanden buiten strijd

Dat zal het dan wel moeten doen zonder doelman Michael Verrips. Die raakte ernstig geblesseerd aan de schouder en ging deze week onder het mes.

Hij werd geopereerd en zal daardoor maanden buiten strijd zijn, waardoor hij voorlopig op tien duels in de Jupiler Pro League zal blijven staan dit seizoen.

Puzzelwerk voor Hayk Milkon tegen Westerlo

Bovendien zijn er bij Dender nog heel wat spelers geblesseerd. Kobe Cools, Benjamin Fredrick en Luc De Fougerolles zijn ook alle drie nog buiten strijd. Daardoor is de verdedigende selectie van coach Milkon vrij dunnetjes te noemen.

Lees ook... Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"›Met Ragnar Oratmangoen is er nog een speler twijfelachtig. De Nederlands-Indonesische middenvelder heeft last van de knie en er worden verdere onderzoeken gedaan om de ernst van de kwetsuur te bepalen. Tegen Westerlo wordt het voor de coach in ieder geval stevig puzzelen.