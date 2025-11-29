KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

Na de vorige wedstrijd van KAA Gent sprak Ivan Leko toch met een best opmerkelijke toon voor een trainer van een club. Hij is duidelijk nog niet van standpunt veranderd.

Na de 0-0 in Westerlo had Leko het over een 'overlevingsperiode', voornamelijk als gevolg van blessures. Met de thuiswedstrijd tegen STVV in aantocht denkt hij er nog net hetzelfde over. "In oktober zag het er veelbelovend uit. We waren aan een sterke ploeg aan het bouwen. Door dingen die gebeurd zijn, voornamelijk spelers die trainingen missen en geblesseerd zijn geraakt, zijn we aan het afzien. En we zullen nog afzien."

Dat is niet meteen een positief verhaal, hoewel Leko wel relatief tevreden is over hoe de week is verlopen. "We hadden deze week drie à vier goede trainingssessies. Daar ben ik altijd blij mee. De basis is om dezelfde groep spelers op het veld te hebben staan om aan automatismen en vertrouwen te werken. Dat is de basis om te kunnen verbeteren."

Leko denkt niet aan ideale scenario's

Op bepaalde plaatsen is het wel puzzelen voor de Kroaat. "Voor sommige specifieke posities is het moeilijk om spelers te vinden voor wie het hun natuurlijke positie is. Oké, dit hoort erbij. We weten dat ideale scenario's niet bestaan. Je ziet ploegen boven ons in de rangschikking, zoals onze tegenstander STVV en Mechelen, die week na week met dezelfde spelers spelen."

Het is dit seizoen al een behoorlijke rollercoaster geweest voor de Buffalo's. "Het waren vijf interessante maanden. In de voorbereiding waren we nergens. Daarna hebben we mooie dingen laten zien en daarna ging het naar beneden. Het is nog niet zo erg als in juni en juli, maar het is wel weer een uitdaging", moet Leko erkennen.

Gent-trainer wel nog optimistisch voor toekomst

Dat betekent echter niet dat zijn optimisme naar de toekomst toe is aangetast. Integendeel. "Ik ben wel zeker dat we weer beter zullen worden. Het komt erop aan om een goede chemie en goede sfeer in de groep te houden."