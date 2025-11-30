"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent
Foto: © photonews

Mathias Delorge blikt vooruit op de confrontatie met STVV en spreekt openlijk over zijn band met Wouter Vrancken, de rol van Ivan Leko en zijn eigen prestaties bij KAA Gent.

Band met Wouter Vrancken

Delorge kent Vrancken al jaren persoonlijk. Voor zijn verhuis naar Gent was hij kind aan huis bij de familie. De oudste dochter van Vrancken, Anouck, is zijn beste vriendin. Dat Vrancken zijn draai gevonden heeft als coach van STVV stemt Delorge heel erg blij. “Ik gun hem dat volledig”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Een schril contrast met hoe het uiteindelijk in de Ghelamco Arena geëindigd is. “Op het einde hier in Gent was zijn energie op. Het klikte niet meer. Als ik dan zie met welk enthousiasme hij nu staat te coachen... Dit is weer de Wouter die we allemaal kennen.”

Samenwerking met Ivan Leko

Ondertussen werkt Delorge onder Ivan Leko. Hij omschrijft hun relatie als positief maar veeleisend. “Het klikt wel. Hij is streng, maar rechtvaardig en is tegenover iedereen hetzelfde. Hij zal niet tegen jou lief doen en tegen mij kwaad.”

Leko ziet in Delorge veel potentieel en benadrukt dat hij nog stappen kan zetten. “Hij zegt ook altijd dat ik een heel goede speler ben, met een hoog plafond. Maar zegt ook: ‘Als je dit doet of dat doet, zal je een nóg betere speler zijn.’ Hij is veeleisend en pusht me tot aan het gaatje.”

Zelfkritiek en beoordeling

Lees ook... LIVE: Gent met voorsprong tegen STVV de rust in! Heden soep!Delorge gaf zichzelf een gematigd rapport voor de heenronde: een zes op tien. Het verschil tussen de eerste en de laatste wedstrijden is groot. Nu is hij bijzonder goed bezig, maar in de eerste weken liep het niet. Omdat Delorge zich naar eigen zeggen te veel druk oplegde.

Zijn vader, Peter Delorge, ex-speler en huidig teammanager van STVV, speelde een belangrijke rol in zijn mentale begeleiding. “Met mijn omgeving en vooral met mijn papa heb ik daar veel goede gesprekken over gehad. Hij zei: ‘Op het einde van de dag moet je jezelf afvragen: Heb ik er vandaag alles aan gedaan? Indien ja, dan kun je niet meer doen.’”, besluit hij.

