Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

Imke Courtois gaf in een recente analyse scherpe kritiek op de rol van de Pro League en rechtenhouder DAZN. Volgens haar staat de kijker centraal als slachtoffer van een markt die zichzelf overschat.

Financiële druk en gevolgen

Courtois benadrukte dat de huidige situatie tussen de Pro League en DAZN vooral door geld wordt gedreven. “Zij leven in een realiteit waar geld het gesprek voert, maar niemand het echt begrijpt”, klinkt het in De Zondag.

De gevolgen zijn volgens haar duidelijk: supporters voelen zich gegijzeld en clubs verliezen grip op hun stabiliteit. Ze wees erop dat de Pro League verrast lijkt door een probleem dat al maanden zichtbaar was. “De wederzijdse liefde is bekoeld. De fan die trouw betaalt, de club die rekent op stabiliteit, en een competitie die zichzelf graag als volwassen ziet, maar plots zonder zakgeld zit.”

Marktmechanismen en inflatie

Courtois gaf aan dat de manier waarop zenders elkaar beconcurreren de inflatie zelf voedt. “Ik stem voor zenders die samenwerken in plaats van elkaar weg te bieden en zo zelf de inflatie creëren waar ze nadien verontwaardigd over communiceren.”

Volgens haar wordt elke wedstrijd behandeld alsof het een schaars product is, terwijl er dagelijks meerdere duels beschikbaar zijn. Ze erkende dat niet elke competitie dezelfde aantrekkingskracht heeft.

Lees ook... LIVE: Llansana in plaats van Saliba, Hubert wijzigt niets›“Akkoord, de Conference League is geen Champions League, de Engelse competitie blijft veruit de meest attractieve en de Belgische voetballiefhebber houdt graag zicht op de eigen competitie”, gaat ze verder in haar betoog.

Pleidooi voor samenwerking

Courtois stelde dat een andere aanpak nodig is. “Misschien moeten zenders en competities het eens omdraaien: minder concurreren, meer samenwerken, en ophouden zichzelf wijs te maken dat een opgeblazen voetbalmarkt op magische wijze blijft groeien.” Het is volgens haar essentieel dat de markt zich realistischer opstelt en dat samenwerking de norm wordt.