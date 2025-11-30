Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Imke Courtois gaf in een recente analyse scherpe kritiek op de rol van de Pro League en rechtenhouder DAZN. Volgens haar staat de kijker centraal als slachtoffer van een markt die zichzelf overschat.

Financiële druk en gevolgen

Courtois benadrukte dat de huidige situatie tussen de Pro League en DAZN vooral door geld wordt gedreven. “Zij leven in een realiteit waar geld het gesprek voert, maar niemand het echt begrijpt”, klinkt het in De Zondag.

De gevolgen zijn volgens haar duidelijk: supporters voelen zich gegijzeld en clubs verliezen grip op hun stabiliteit. Ze wees erop dat de Pro League verrast lijkt door een probleem dat al maanden zichtbaar was. “De wederzijdse liefde is bekoeld. De fan die trouw betaalt, de club die rekent op stabiliteit, en een competitie die zichzelf graag als volwassen ziet, maar plots zonder zakgeld zit.”

Marktmechanismen en inflatie

Courtois gaf aan dat de manier waarop zenders elkaar beconcurreren de inflatie zelf voedt. “Ik stem voor zenders die samenwerken in plaats van elkaar weg te bieden en zo zelf de inflatie creëren waar ze nadien verontwaardigd over communiceren.”

Volgens haar wordt elke wedstrijd behandeld alsof het een schaars product is, terwijl er dagelijks meerdere duels beschikbaar zijn. Ze erkende dat niet elke competitie dezelfde aantrekkingskracht heeft.

Lees ook... LIVE: Llansana in plaats van Saliba, Hubert wijzigt niets“Akkoord, de Conference League is geen Champions League, de Engelse competitie blijft veruit de meest attractieve en de Belgische voetballiefhebber houdt graag zicht op de eigen competitie”, gaat ze verder in haar betoog.

Pleidooi voor samenwerking

Courtois stelde dat een andere aanpak nodig is. “Misschien moeten zenders en competities het eens omdraaien: minder concurreren, meer samenwerken, en ophouden zichzelf wijs te maken dat een opgeblazen voetbalmarkt op magische wijze blijft groeien.” Het is volgens haar essentieel dat de markt zich realistischer opstelt en dat samenwerking de norm wordt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Imke Courtois

Meer nieuws

Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

12:30
3
LIVE: Llansana in plaats van Saliba, Hubert wijzigt niets Live

LIVE: Llansana in plaats van Saliba, Hubert wijzigt niets

18:03
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

17:57
Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Reactie

Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

17:15
4
"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Reactie

"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

16:25
16
Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

16:00
1
Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

15:27
Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

15:30
4
Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

14:00
LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV

LIVE: Wouter Vrancken keert terug naar Planet Group Arena, Ivan Leko heeft lof voor STVV

13:15
Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

13:00
'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

17:30
1
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

18:00
Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

Carlos Forbs begrijpt niets van Club Brugge-ploegmaat: "Het is gek! Nee, zelfs ik kan het niet"

12:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

17:30
LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

LIVE: Kan Racing Genk Europese vorm doortrekken tegen OH Leuven?

11:00
"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler De derde helft

"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler

15:00
LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

10:15
Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

14:30
7
LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

09:35
KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces Reactie

KV Mechelen-speler Benito Raman hard voor zichzelf, maar laat ook weten hoe hij omgaat met rouwproces

09:15
Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig" Reactie

Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig"

12:15
3
Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

08:20
9
'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

16:30
Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

11:30
Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"

11:00
1
Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

06:00
'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

13:30
🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

10:00
2
Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

09:30
5
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

06:30
1
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
3
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
2
Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bork Bork over Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg PigsInSpace PigsInSpace over "Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge pief pief over Club Brugge - Antwerp: 0-1 --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - OH Leuven: 2-1 rinus michels rinus michels over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' Dirk1897 Dirk1897 over Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG Groen Groen over Zulte Waregem - Cercle Brugge: 1-1 depanneman depanneman over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i J K J K over Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden Supremepony Supremepony over 🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved