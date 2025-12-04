DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?
Foto: © photonews

De problemen die DAZN vandaag in België ervaart, vertonen opvallend veel gelijkenissen met het scenario dat zich eerder in Frankrijk heeft afgespeeld. Maar hoe hebben ze het daar opgelost?

In beide landen stapte DAZN in de markt met grote ambities: exclusieve uitzendrechten, een fors prijskaartje, en de overtuiging dat een pure streamingaanpak voldoende zou zijn om een breed publiek te bereiken. 

Frankrijk had waarschuwing moeten zijn

Maar zowel in Frankrijk als nu in België bleek dat model bijzonder kwetsbaar zodra de commerciële realiteit—abonneeaantallen, distributiedeals en marktdynamiek—niet overeenkwam met de verwachtingen.

In Frankrijk sloeg de eerste barst toen DAZN zijn contractuele verplichtingen richting de Ligue de Football Professionnel niet meer kon nakomen. De verwachte abonnementsstroom bleef uit, de operationele kosten lagen hoger dan ingeschat, en uiteindelijk kwam het tot wanbetaling. 

De LFP stapte naar de rechtbank, waarna DAZN zich terugtrok uit de Franse markt. Clubs, fans en de organisator zaten plots zonder stabiele uitzendrechten en de continuïteit van de competitie kwam in gevaar.

Lees ook... Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffenWaar België nu nog midden in die onzekerheid zit, heeft Frankrijk intussen een oplossing uitgewerkt. Nadat DAZN wegviel, besloot de LFP om de rechten opnieuw te verdelen via een noodscenario. 

Terugkeer naar 'oude' partners, maar ook innovatie

Ze kozen ervoor om terug te keren naar een meer traditioneel model, waarbij gevestigde zenders - zoals Canal+ en beIN Sports - opnieuw werden ingezet om stabiliteit te garanderen. Daarnaast heeft de Franse voetbalbond haar eigen digitale platform (LFP Media) verder ontwikkeld om een deel van de content zelf te kunnen aanbieden, waardoor ze minder afhankelijk is van één enkele externe speler.

Door die combinatie van terugkeer naar betrouwbare partners en interne controle over digitale distributie werd het wegvallen van DAZN relatief snel opgevangen.

De Belgische situatie volgt voorlopig dezelfde curve als Frankrijk, maar zonder dat het noodmodel al klaarstaat. DAZN verwierf de rechten voor de Jupiler Pro League, maar zonder distributiedeals met Proximus, Telenet of Orange bleek het platform commercieel kwetsbaar. 

Toen de abonnees achterbleven, kondigde DAZN de beëindiging van het contract aan. De Pro League heeft inmiddels juridische stappen gezet om de verplichtingen af te dwingen, terwijl de overheid onderzoekt of er sprake is van misleiding of oneerlijke praktijken tegenover consumenten.

Pro League moet zelf ook content beschikbaar maken

De parallellen zijn duidelijk: in beide gevallen overschatte DAZN de markt en onderschatte het platform de noodzaak aan brede distributie. Het gevolg is identiek: fans riskeren zwarte schermen, competities verliezen stabiliteit en het vertrouwen in streaming als exclusief model wordt opnieuw ondermijnd.

Toch biedt Frankrijk een belangrijk precedent voor België. De Franse aanpak toont dat herstel mogelijk is wanneer een competitie teruggrijpt naar traditionele zenders voor betrouwbare inkomsten én tegelijk investeert in een eigen digitaal platform voor de toekomst. 

Als België een gelijkaardige strategie volgt - partnerschappen combineren met meer controle over eigen content - kan het zich niet alleen uit de huidige crisis trekken, maar ook een duurzamer model opbouwen dat minder afhankelijk is van één speler.

Anderlecht
Antwerp

