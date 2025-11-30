Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

Antwerp bevindt zich in een turbulente periode. Voormalig veiligheidsverantwoordelijke Frank Verhulst gaf in recente statements een scherpe analyse van de situatie binnen de club.

Kritiek op beleid en organisatie

Verhulst benadrukte dat de strategie van Antwerp, gericht op zelfbedruipendheid en naleving van Financial Fair Play, zware gevolgen heeft gehad. “Keeping up appearances. De schone schijn ophouden heeft geen zin meer”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen. Ik begrijp waarom Antwerp naar een zelfbedruipend model evolueert – ook vanwege de Financial Fair Play-regels – maar de club is tot op de bodem kapotbespaard.”

Tijdens het supportersprotest tegen La Louvière werd dit zichtbaar. Duizenden eurotekens werden omhooggehouden, met op de achterzijde een overzicht van abonnementsprijzen. Antwerp bleek de duurste van de competitie. 400 euro voor het goedkoopste abonnement is volgens Verhulst niet normaal.

Onvrede bij supporters

Naast de hoge prijzen wees Verhulst op praktische problemen die de frustratie vergroten. “Ik zal het mooi verwoorden: de club moet zich eens afvragen of de juiste mensen wel op de juiste plaats zitten, met feeling voor de supporter in het stadion.” Hij somde voorbeelden op zoals warme frisdrank door gebrek aan koeling, vuile stoelen en stijgende consumptieprijzen. Voor de gehanteerde tarieven mag de dienstverlening volgens hem beter zijn.

Ondanks de kritiek blijft Verhulst overtuigd dat Antwerp zich kan herstellen. “Ik persoonlijk panikeer nog niet”, vertelt hij. Hij erkent dat de komende periode moeilijk zal zijn, maar ziet perspectief. “We zullen op de tanden moeten bijten, maar ik geloof erin dat we binnen enkele jaren weer staan waar we stonden.”

Een belangrijke factor in dat herstel is volgens hem de rol van Marc Overmars. “Al hoop ik dan wel dat Marc Overmars zijn contract (lopend tot 2027, red.) verlengt”, besluit hij. Daarmee koppelt hij de toekomst van de club aan continuïteit in sportieve leiding.