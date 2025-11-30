Strenge conclusie bij KV Mechelen: "Te kort door de bocht, dan ben je niet goed bezig"

Is het toeval dat KV Mechelen net teleurstelde op een avond waarop het Fredrik Hammar moest missen? De Zweed is naast de aanvoerder toch één van de absolute sterkhouders van Malinwa.

Wellicht heeft dat een rol gespeeld, al denkt Benito Raman dat Hammar zeker niet alles opgelost zou kunnen hebben. De mening van Fred Vanderbiest komt min of meer op hetzelfde neer. We vroegen hem hoezeer KV Hammar miste tegen Standard. "Misschien in de intensiteit, want ik vond dat die niet hoog genoeg lag. Op dat vlak kan Fred ons wel één en ander bijbrengen."

Vanderbiest maakt echter duidelijk dat hij de afwezigheid van Hammar niet wil aanduiden als reden of oorzaak voor de nederlaag. "Ik vind het tekort door de bocht om daar alles achter te gaan zoeken. Als je naar Hammar moet zoeken omdat je verliest, dan ben je niet goed bezig", waarschuwt hij. Van één man zou niet alles mogen afhangen.

KVM heeft Hammar op bepaalde vlakken gemist

Naast het garant staan voor de strijdlust is Hammar doorgaans ook wel belangrijk met zijn coaching en zijn leiderschap. Het is begrijpelijk dat dit niet zomaar op te vangen is als dit wegvalt. "Bij balverlies hebben we hem misschien wel gemist. En qua intensiteit en het druk vooruit zetten: dat kan hij aansturen. Daar neemt hij vaak het voortouw in."

Vanderbiest blijft echter bij zijn conclusie dat het te makkelijk zou zijn om de nederlaag van afgelopen vrijdag terug te brengen tot de schorsing van Hammar. Tenslotte is hij ook niet de fijnbesnaarde voetballer die met splijtende passes kansen gaat creëren. Het gebrek aan creativiteit was toch één van de grootste problemen vrijdagavond.

Aanvoerder Mechelen keert weldra terug uit schorsing

Lees ook... Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"›Er was volgens de coach van Malinwa dus nog wel meer aan de hand dan enkel de onbeschikbaarheid van Fredrik Hammar. "We moeten daar dus niet alles achter zoeken." Dit gezegd zijnde zal Vanderbiest wel blij zijn dat hij hem in het tweeluik tegen Charleroi weer kan inzetten.