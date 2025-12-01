🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

Thibaut Courtois was afwezig tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos vorige week. Maar hij maakte gisterenavond zijn terugkeer in het doel. En hij pakte meteen uit met een geweldige redding.

Vier dagen na zijn afwezigheid in de Champions League heeft Thibaut Courtois Andriy Lunin terug naar de bank verwezen. Zonder overwinning in de laatste twee wedstrijden in LaLiga tegen Rayo Vallecano en Elche moest Real een uitwedstrijd in Girona spelen.

Courtois kwam zo Axel Witsel tegen, die in de basis stond bij de tegenpartij. De eerste helft bleek redelijk in balans, met een eerste redding van de Limburgse doelman, maar ook een afgekeurd doelpunt van Kylian Mbappé.

Real Madrid heeft het moeilijk

Beide teams leken af te stevenen op een 0-0 ruststand, maar ... Azzedine Ounahi haalde de grote middelen boven om Courtois te verrassen: zijn krachtige schot was simpelweg onhoudbaar, 1-0 voor Girona bij rust.

🧨 | Azzedine Ounahi cloue Thibaut Courtois sur place ! 🫨🇲🇦 #GironaRealMadrid pic.twitter.com/CbIP8NGHKg — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2025

Na de pauze hield de Rode Duivel de thuisploeg van een tweede doelpunt af door een lastige één-tegen-één-situatie te winnen. Een redding die zijn kwaliteiten goed karakteriseert: voor een keeper van twee meter duikt Courtois uitzonderlijk snel naar de grond.

Thibaut Courtois nos salva como SIEMPRE CARAJO. pic.twitter.com/8y42nMGeXC — MT2 (@madrid_total2) November 30, 2025

De fase was belangrijk, want Kylian Mbappé maakte tien minuten later gelijk via een penalty, waardoor Real moeizaam met een punt naar huis kon gaan.

De mannen van Xabi Alonso lijden een derde gelijkspel op rij in LaLiga en missen de kans om de eerste plaats van FC Barcelona over te nemen, dat nog steeds een punt voor staat.