Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Foto: © photonews
Anderlecht lijkt dan toch een nieuwe centraal verdedigingsduo gevonden te hebben. Killian Sardella en Marco Kana lieten de afgelopen twee wedstrijden zien dat ze samen een solide tandem vormen. 

RSCA incasseerde geen enkele goal in die twee matchen. Het Neerpede-duo combineert technisch vermogen, snelheid, positiespel en een goede uitvoering. Alleen de fysieke gestalte ontbreekt, maar dat compenseren ze met voetballend inzicht en durf in het spelopbouw, wat voor Besnik Hasi heel belangrijk is.

Sardella maakt vooral indruk met zijn snelheid en durft onder druk indribbelen. Een domper was het uitvallen van Marco Kana tegen Union. Hij verzwikte zijn enkel in de eerste helft, maar bleef nog tien minuten spelen voordat hij de strijd moest staken. Lucas Hey viel in en deed het verdienstelijk als vervanger.

Blijft Killian Sardella staan in het centrum van de verdediging?

Gelukkig lijkt de blessure van Kana niet ernstig te zijn. Mogelijk moet hij wel de bekerwedstrijd tegen Genk missen, al is dat nog niet helemaal zeker.

Sardella krijgt hierdoor de kans om zich verder te bewijzen naast Kana. Hij combineert voetballend vermogen met defensieve zekerheid en durft hoge druk te zetten. 

Hey biedt een ander type defensieve zekerheid. Soberder in zijn aanpak, maar effectief en betrouwbaar. Hasi kan hem gebruiken om Kana rust te gunnen en het duo gefocust te houden voor de komende competitiewedstrijden, zoals tegen KVC Westerlo.

