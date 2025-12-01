Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Hugo Broos heeft Club Brugge-winger Shandre Campbell geselecteerd voor de Afrika Cup in Marokko. Voor de 20-jarige flankaanvaller is het zijn allereerste oproep voor Zuid-Afrika.

Campbell moet nog debuteren voor de nationale ploeg, maar zijn exploot in de Belgische beker en zijn invalbeurten in de competitie waren voldoende om Broos te overtuigen.

Zuid-Afrika begint het toernooi op 22 december tegen Angola. Later volgen groepsduels tegen Egypte en Zimbabwe.

Bafana Bafana coach Hugo Broos has named his final squad for this month's Africa Cup of Nations in Morroco. Mduduzi Shabalala, Iqraam Rayners and Thabo Moloisane are on standby. The team will assemble in the coming days. #BafanaPride@CastleLagerSA @SABC_Sport pic.twitter.com/5xAOwcP8uM — Bafana Bafana (@BafanaBafana) December 1, 2025

De Afrika Cup loopt van 21 december 2025 tot 18 januari 2026. Campbell zal dus mogelijk een tijdje ontbreken bij Club Brugge.

Voor de jonge winger is het een nieuwe stap in zijn ontwikkeling na een seizoen waarin hij voorzichtig werd ingepast bij blauw-zwart.

De selectie van Zuid-Afrika

Doelmannen

Siyabonga Ngezana (FCSB/Romania)

Mohau Nkota (Al Ettifaq/Saudi Arabia)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC)

Ricardo Goss (Swilele FC)

Tshapeng Moremi (Orlando Pirates FC)

Verdedigers

Sipho Chaine (Orlando Pirates FC)

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC)

Thabang Matludi (Polokwane City FC)

Tywon Smith (Queens Park Rangers/England)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC)

Khulumi Ndamaane (TS Galaxy FC)

Middenvelders

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Bathusi Aubaas (Mamelodi Sundowns FC)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC)

Sphephelo Sithole (CD Tondela/Portugal)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC)

Lyle Foster (Burnley FC/England)

Sipho Mbule (Orlando Pirates FC)

Elias Mokwana (Al Hazem/Saudi Arabia)

Shandre Campbell (Club Brugge/Belgium)

Lelebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC)

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC)

Reserves

Mduduzi Shabalala

Iqram Rayners

Thabo Moloisane