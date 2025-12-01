KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

KV Oostende gaat tegenwoordig door het leven als KV Diksmuide Oostende na de fusie met KSV Diksmuide. De Kustboys - zoals ze genoemd werden - zetten afgelopen weekend een clubicoon in de bloemetjes.

KV Diksmuide Oostende treedt aan in tweede nationale en doet het daar niet onaardig dit seizoen. Het staat voorlopig vierde, met 26 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. Dit weekend werd er op eigen veld wel verloren van Mandel United, de leider in het klassement.

De sfeer zat er echter goed in aan de kust. Er waren aardig wat fans afgezakt om de wedstrijd live mee te maken. Een van die aandachtige toeschouwers: Brecht Capon, die jarenlang een trouwe pion was bij het toenmalige KV Oostende.

Capon mag de aftrap geven

Dat zijn ze nog niet vergeten in Oostende. Capon mocht voor de wedstrijd de aftrap geven en kreeg een daverend applaus van het thuispubliek. De West-Vlaming speelde maar liefst 196 wedstrijden voor KVO, waarin hij goed was voor 7 goals en 9 assists.

Capon maakte de gouden tijden mee aan de kust onder Marc Coucke. KVO verbaasde toen vriend en vijand door POI te spelen Europees voetbal af te dwingen. Daarin namen Capon en co het op tegen Olympique Marseille. Niet lang daarna vertrok Coucke en ging het bergaf met de club.

Capon bleef KVO trouw tot 2023, toen hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing. De West-Vlaming speelde in zijn carrière ook nog voor Club Brugge en KV Kortrijk en was Belgisch belofte-international.