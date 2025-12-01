"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

Is het te vroeg om KV Mechelen-speler Fredrik Hammar als onmisbaar te bestempelen? We denken van niet, maar dat staat los van het grootste pijnpunt waar Malinwa de afgelopen speeldag mee werd geconfronteerd. Het lichtpunt is dat dit niet moet leiden tot paniek.

Vanderbiest vindt het te kort door de bocht om naar de afwezigheid van Hammar te wijzen als reden voor het verlies tegen Standard. Uiteraard speelden er andere zaken, maar we neigen toch richting de vaststelling dat de Zweed zich op korte tijd quasi onvervangbaar heeft gemaakt. Uiteraard ging hij niet zelf hopen kansen creëren. Wel is hij van vitaal belang bij het aansturen van de ploeg.

Kan de speler die naast de defensieve middenvelder speelt infiltreren of op zijn positie blijven? Moet de linie de bal komen vragen of kan er diep gelopen worden? Het zijn allemaal zaken die Hammar aangeeft als hij op het veld staat. Laat ons ook niet vergeten dat Servais amper 20 is en Van Brederode amper 22. Dit zijn talentvolle spelers, maar het blijven jongens die nog aansturing nodig hebben.

Hammar zou spelers rondom zich helpen

Voornamelijk Van Brederode leek tegen Standard niet te weten wat hij moest doen en dus bleef de bal maar breed gespeeld worden. We neigen te geloven dat met Hammar KVM toch op zijn minst een gevaarlijkere periode zou gehad hebben, alleen al door de spelers rondom zich te helpen. Terwijl er nu vanuit het veldspel geen enkele kans werd afgedwongen.

Dat neemt niet weg dat KV Mechelen simpelweg niet de ploeg is die excelleert in het maken van het spel. Met of zonder Hammar: dat verandert niets aan die zaak. Het is ook totaal geen nieuwe vaststelling, dat weten ze binnen en buiten de club al langer. De kracht van Malinwa ligt dit seizoen in de organisatie, het overleven en de kwaliteiten in de omschakeling.

KVM mag vertrouwen houden voor bekermatch

Het kan ook als iets positief worden opgevat. De thuisnederlaag tegen Standard betekent niet dat Mechelen nu met minder vertrouwen moet afzakken naar Charleroi voor de bekermatch. Zelfs voor een op papier nog moeilijkere opgave zou dat vertrouwen er mogen zijn. Als KV donderdag doorstoot, betekent dat evenwel echter niet dat de kansen op succes in de thuismatch tegen Charleroi van komende zondag ook stijgen.