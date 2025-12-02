🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, Verenigingwatcher Cercle Brugge
Foto: © photonews

Zulte Waregem - Cercle Brugge eindigde op een 1-1 gelijkspel. Na de wedstrijd analyseerde Onur Cinel de wedstrijd tegen Essevee. Al kon hij ook even zijn pret niet op door de vraagstelling van de host.

Elke host van de persconferenties in ons land heeft zijn eigen manier van werken. Sommigen vragen meteen naar de analyse van de coach, anderen stellen een begeleidende vraag.

Tot die laatste categorie behoort Geert Desmet van Zulte Waregem. Meestal opent hij met een korte analyse richting de coach die hij aanspreekt, als bijvraag komt er meestal ook nog een vraag naar de volgende wedstrijd van de betreffende club.

Onur Cinel spreekt over Zulte Waregem - Cercle Brugge

Desmet doet zijn huiswerk, net als wanneer hij bezoekende coaches aanspreekt op het feit dat het wel degelijk Zulte Waregem is en niet Zulte zoals vele coaches zeggen. Een fout die Onur Cinel van Cercle Brugge overigens niet maakte.

De coach van De Vereniging kon zijn pret niet op toen hem naar zijn analyse gevraagd werd, omdat volgens hem de analyse al heel goed gemaakt was door Desmet. "Wat kan ik hier nog aan toevoegen? Heel erg goed gedaan. Dit is fantastisch, ik hou hier van."

Waarop de echte analyse volgde, over de manier waarop zijn ploeg speelde. "De strafschop? Het was een strafschop, maar het was heel ongelukkig", aldus Cinel onder meer.

