Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem is voorlopig goed bezig dit seizoen en mag dromen van een plek in de linkerkolom of mogelijk zelfs de top-6. De voorbije thuiswedstrijden liet Essevee in eigen huis mooie dingen zien tegen diverse teams.

Op speeldag 1 was er de late gelijkmaker vanop de stip van Jelle Vossen tegen KV Mechelen en na een nipte nederlaag tegen Club Brugge was er een pijnlijke nederlaag tegen STVV aan de Gaverbeek.

Daarna ging het echter goed voor Essevee, dat tegen OH Leuven, Antwerp en Gent 9 op 9 kon pakken in eigen huis en zo een flinke stap naar boven wist in te zetten.

Zulte Waregem in twee woorden

Zulte Waregem bestaat al sinds 2011 uit een fusie van Zultse VV en KSV Waregem. Toch zijn er nog steeds coaches, persmensen en supporters die zich bezondigen aan het vergeten van een van beide delen in de benaming.

In de perszaal van de Elindus Arena worden ze daar met de glimlach steeds aan herinnerd. Het overkwam al onder meer Fred Vanderbiest op speeldag 1 en ook Ivan Leko bij de laatste thuiswedstrijd.

David Hubert was al eens te gast met OH Leuven aan de Gaverbeek en is dus al verwittigd als hij met Union SG opnieuw langskomt op 1 november. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
David Hubert

Meer nieuws

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
13
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
2
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

11:30
5
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
15
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20
Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

10:30
"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

11:00
3
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

09:45
Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker Reactie

Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker

10:45
2
Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

09:30
24
Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

10:00
8
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
2
Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
2
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

08:20
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
6
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
8
Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

08:00
'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

06:30
4
Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

07:20
6
Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen" Don Doumbia Don Doumbia over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap filip.dhose filip.dhose over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Pegel Pegel over Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen Agnostic front Agnostic front over Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt" Pegel Pegel over Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd TCJ TCJ over Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved