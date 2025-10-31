Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Zulte Waregem is voorlopig goed bezig dit seizoen en mag dromen van een plek in de linkerkolom of mogelijk zelfs de top-6. De voorbije thuiswedstrijden liet Essevee in eigen huis mooie dingen zien tegen diverse teams.

Op speeldag 1 was er de late gelijkmaker vanop de stip van Jelle Vossen tegen KV Mechelen en na een nipte nederlaag tegen Club Brugge was er een pijnlijke nederlaag tegen STVV aan de Gaverbeek.

Daarna ging het echter goed voor Essevee, dat tegen OH Leuven, Antwerp en Gent 9 op 9 kon pakken in eigen huis en zo een flinke stap naar boven wist in te zetten.

Zulte Waregem in twee woorden

Zulte Waregem bestaat al sinds 2011 uit een fusie van Zultse VV en KSV Waregem. Toch zijn er nog steeds coaches, persmensen en supporters die zich bezondigen aan het vergeten van een van beide delen in de benaming.

In de perszaal van de Elindus Arena worden ze daar met de glimlach steeds aan herinnerd. Het overkwam al onder meer Fred Vanderbiest op speeldag 1 en ook Ivan Leko bij de laatste thuiswedstrijd.

David Hubert was al eens te gast met OH Leuven aan de Gaverbeek en is dus al verwittigd als hij met Union SG opnieuw langskomt op 1 november.